Гонения и непрозрачност в здравеопазването: Професор от "Александровска" болница обявява безсрочна гладна стачка

За безпрецедентен протест в най-старата държавна университетска болница в България съобщиха от Национален синдикат „Защита“.

От понеделник, 29 юни 2026 г., проф. д-р Милена Иванова Иванова-Шиварова - председател на синдикалната секция на Национален синдикат „Защита" в УМБАЛ „Александровска" ЕАД, преподавател в Медицински университет - София и дългогодишен служител в лечебното заведение - започва безрочна гладна стачка.

Причините

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Решението в взето, след като Национален сидникат „Защита“ внесе заявление по Закона за достъп до обществена информация, с което поиска информация относно вьзнагражденията на ръководството на болницата и критериите за определянето им, както и за финансовото и икономическото състояние на УМБАЛ „Александровска“, която според изнесена информация от Министерство на здравеопазването има над 60 млн. евро задължения.

"В следствие на което не получихме отговор на поставените от нас въпроси, а започна дисциплинарна процедура срещу проф. Шиварова, която според нея е свързана с активната й синдикална дейност, защитата на трудовите права на работещите и поставянето на въпроси относно прозрачността и законосъооразността при управлението на лечебното заведение", пишат ог "Защита".

Синдикатът официално уведомява министра на здравеопазването за предстоящата гладна стачка, тъй като иска да бъдат избегнати подобни крайни действия и настоява за незабавна институционална намеса.

"Ако компетентните државни институции не предприемат своевременни действия, Национален синдикат „Защита" ще обсъди предприемането на последващи националии протестии действия в системата на здравеопазването. Този протест не е само в защита на проф. д-р Милена Иванова-Шиварова. Този протест е в защита на всички работещи в българското здравеопазване", пишат в своята позиция от синдиката.

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