Без бележки на хартия за учениците: Председателят на Лекарския съюз е категоричен

Няма хартия за училище вече – това заяви д-р Николай Брънзалов, председател на Българския лекарски съюз, коментирайки бележките за училище за началото на новата учебна година. Той очаква още на 8 септември да излезе наредба за същото и за детските градини и ясли. По думите му, цялата необходима информация (например сложени ваксини на детето) ще се вижда в електронна система.

Копие от амбулаторен лист за профилактичен преглед на ученик/дете може да се иска, уточни д-р Брънзалов пред БНТ.

За увеличаването на потребителската такса, лекарят отговори, че сегашното положение е обидно за лекарското съсловие. "Да не давам примери докъде стигнаха за 13 години цените на други неща", продължи той и увери, че лекарите не искат да ограбват българското население. На въпрос колко да е увеличението на потребителската такса, отговорът беше, че е въпрос на разговор.

Д-р Брънзалов каза и друго – че "една голяма част от населението" не плаща здравни осигуровки, но ползва системата. Той посочи пример – една част от тези хора ползвали системата през спешни центрове. Лекарят се оплака, че такива хора като стане сериозен проблем със здравето им, си плащат необходимите здравни осигуровки и като бъде решен проблемът, пак спират да плащат. "Няма да се уморим да повтаряме, че България е с най-ниската здравноосигурителна осигуровка в Европа", каза лекарят и коментира, че след като политиците не искат да увеличат здравните осигуровки, да не се чудят защо българските медици избират да емигрират.

