Безплатни прегледи организират ендокринолозите в "Сърце и Мозък" в седмицата за профилактика на диабета

Седмица за профилактика на диабета организират ендокринолозите в "Сърце и Мозък". От 3 до 7 ноември 2025 г. те ще извършват безплатни прегледи и консултации на всички желаещи, които имат предиабет или роднини със захарен диабет по график след предварително записване на тел.: 064 678 400.

По време на прегледа ще бъдат измервани кръвна захар и артериално налягане, ще бъде направена антропометрия и оценка на риска за развитие на захарен диабет.

"Над една трета от хората с предиабет не подозират, че го имат. Рискът за развитие на съдови усложнения сред тях е равен на този при хората с известен захарен диабет тип 2. Ранната диагноза на захарен диабет тип 2 и свързаните със затлъстяването и предиабета сърдечносъдови заболявания може да бъде осъществена с едно изследване и една консултация от специалист. Моят съвет към хората е да го направят сега", апелира д-р Силвия Ганева, началник на отделението по ендокронология.

Специалистите съветват всеки да обърне внимание на състоянието си и ако чувства умора, повишен апетит, жажда, прогресивно покачване на телесно тегло, непременно да потърси лекарска помощ.

Какво трябва се да предприеме, ако специалистите установят предиабетно състояние:

1. Да се промени начинът на хранене - нискокалорично, балансирано, разнообразно:

Намаляване на въглехидратите (особено прости захари)

Увеличаване на фибри, зеленчуци, бобови и пълнозърнести храни

Ограничаване на порциите – контрол на калориите

Избягване на рафинирани и пържени храни

2. Физическа активност

Движение поне 30 минути на ден, 5 пъти седмично

Комбиниране на кардио и упражнения за сила

3. Отслабване (ако има нужда)

Загубата на 5–10% от теглото може да окаже множество положителни ефекти като нормализиране на кръвната захар, артериалното налягане, холестерол.

4. Следене на стойностите

Изследвания на кръвната захар и HbA1c поне два пъти в годината

Следене на холестерола и артериалното налягане

5. Избягване на стрес и пълноценен сън:

Сън - поне 7 часа

Намаляване на хроничния стрес чрез практикуване на хоби, движение, разходки сред природата, йога, медитация и др.