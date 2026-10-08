Между 2,9 и 3,4 милиона българи са със затлъстяване или наднормено тегло, каза Аркади Шарков от „Коалиция срещу затлъстяването“

Повече от половината български граждани са със затлъстяване или наднормено тегло, като данните сочат, че това са между 2,9 и 3,4 милиона души. Това каза Аркади Шарков, член на Управителния съвет на „Коалиция срещу затлъстяването“, по време на кръглата маса „Ефективни политики за превенция и управление на затлъстяването“, организирана от Коалиция срещу затлъстяването „Здраве под натиск“.

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За 2025 г. общо 12 900 са приписаните смъртни случаи, причинени от заболявания, свързани със затлъстяването или произтичащи от него, посочи Шарков. Един от всеки пет смъртни случая е при хора под 65 години. Общият финансов разход за лечение на затлъстяването за Министерството на здравеопазването, НЗОК и НОИ се равнява на 767 милиона евро. Загубата на благосъстояние вследствие на затлъстяването и придружаващите го заболявания се равнява на 6,4 милиарда евро, допълни той. Шарков отбеляза, че тези резултати са поправими и че част от тези мерки са внесени в Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2026–2030 г.

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Сред заболяванията, които водят до висока смъртност, са хипертонията, мозъчносъдовите заболявания, захарният диабет и хроничната бъбречна болест, обясни Шарков. По отношение на захарния диабет данните са леко подценени, тъй като немалко пациенти не знаят, че имат това заболяване, и продължават с години да го неглижират, посочи той.

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Данните сочат, че преждевременната смъртност, временната нетрудоспособност, реимбурсираните лекарства, болничната помощ, доплащането от домакинствата и диспансерното наблюдение формират факторите за икономическата тежест на затлъстяването. Общо 231 милиона евро са разходите на НЗОК за последиците от затлъстяването, а 767 милиона евро е общественият финансов разход, който представлява 0,66% от БВП на страната, каза още Шарков.