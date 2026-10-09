Важна новина от Доналд Тръмп обърна цената на петрола

Цените на петрола паднаха в петък, 9 октомври, след като опасенията относно доставките от Близкия изток донякъде отшумяха. Това се случи, защото президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната няма да нападне Иран преди междинните избори в Щатите следващия месец. Всичко това става на фона на вече по-ползотворни преговори за прекратяване на войната между двете страни, която разтърси пазара.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, паднаха със 72 цента до 103,53 долара за барел в началото на азиатската търговия. Към 9:20 ч. българско време цената е още по-ниска - 103,20 долара.

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Фючърсите на американския суров петрол тип WTI слязоха надолу с 52 цента до 90,97 долара в началото на търговията, а към момента на публикуване на материала се търгуват за 90,58 долара.

Въпреки това цените на сорта „Брент“ се очаква да отбележат седмичен ръст, след като в четвъртък затвориха с 4% по-високо поради засилените атаки срещу кораби, превозващи суров петрол от Близкия изток в началото на тази седмица.

Цената на WTI се очаква да отбележи лек седмичен спад, дори на фона на прекъсвания в доставките, причинени от урагана "Исайяс", който наближава брега на Мексиканския залив в САЩ. Щатите са най-големият производител на петрол в света. Поради бурята производителите там са спрели около 1,3 милиона барела на ден, или 62,9% от текущото производство на петрол към четвъртък - според данни на Американската администрация за морски минерали, цитирани от CNBC.

Цените бяха нестабилни през тази седмица, тъй като през октомври се засилиха заплахите за нефтените превози в Персийския залив и Ормузкия проток, през които преди войната преминаваха доставки, равняващи се на около 20% от световния нефт и гориво.

Снимка: Getty Images

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Тръмп обеща да не атакува Иран преди междинните избори

В четвъртък Тръмп заяви, че Вашингтон води „продуктивни разговори“ с Иран и че не се планира атака преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември. Преди това авторитетни медии съобщаваха, че той обмисля атака преди тази дата.

Иранската информационна агенция Tasnim съобщи същия ден, че външният министър Абас Арагчи е заявил, че Техеран разглежда отговора на САЩ на предложението му за отваряне на пролива Ормуз в рамките на седем дни.

САЩ продължават да оказват икономически натиск върху Иран, за да се опитат да сложат край на войната, която вече е в осмия си месец. В четвъртък те наложиха нови санкции, насочени срещу физически лица, мрежи и 17 кораба за превоз на ирански суров нефт, нефтопродукти и нефтохимикали.

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