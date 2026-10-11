НЗОК установи над 1 млн. евро неоснователно получени суми при проверки в аптеки

Над 1 млн. евро неоснователно получени суми установи НЗОК при проверки в аптеки. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса.

В резултат на извършените координирани проверки от НЗОК, ДАНС и Икономическа полиция – МВР и МЗ в 21 аптеки на територията на РЗОК в 12 области, по отношение на отпуснатите лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствен продукт и продуктовия код (GTIN), са установени нарушения и неоснователно получени суми в размер на над 1 млн. евро.

Във връзка с установените нарушения и получените без правно основание суми е изискана допълнителна техническа информация от „Информационно обслужване“ АД (ИО) и за 2025 г.

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От НЗОК увериха, че в координация с ИО, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на лекарствените продукти се предприемат конкретни действия за предстоящо въвеждане на контрола в реално време, с цел недопускане на подобни случаи.

"НЗОК ще продължи да повишава ефективността на контрола и да предприема необходимите действия за гарантиране на коректното и законосъобразно разходване на публичните средства", коментират още от Касата.

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