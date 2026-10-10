"Лекари в помощ на пациентите": Двигателна активност по време на бременност

Бременността променя изцяло тялото – натоварва сърцето, дишането, метаболизма и ставите. С напредването ѝ центърът на тежестта се измества, стойката се променя, а кръстът, тазът и връзките започват да носят по-голяма тежест заради хормоните. Затова движението и спортът са ключова част от грижата за здравето на жената при една нормално протичаща бременност.

Днес в рубриката на Actualno.com - "Лекари в помощ на пациентите" говорим със Симона Богданова и доц. д-р Весела Карамишева за движение с грижа за майката и детето - физиологични ползи, подходящи упражнения и оценка на риска.

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Какъв тип физическа активност е подходящ?

При неусложнена бременност и липса на противопоказания се препоръчва умерена физическа активност, съобразена с гестационната възраст, предходната двигателна активност и индивидуалното състояние на жената. "Подходящи са ходенето, плуването и упражненията във вода, адаптираната гимнастика за бременни, упражненията за мобилност, мускулна сила и стабилизация, както и специализирани комплекси за мускулатурата на гърба, таза и долните крайници. Целта не е достигане на максимално физическо натоварване, а поддържане на функционалния капацитет на организма", каза физиотерапевтът Симона Богданова.

Упражненията за мобилност на таза и стабилизация на тялото подпомагат адаптацията към променящата се биомеханика на бременността. Те могат да имат значение за ограничаване на болките в кръста, гърба и тазовия пояс и за запазване на оптимална двигателна функция.

Специално внимание заслужава мускулатурата на тазовото дъно. Физиотерапевтът обясни, че нейната подготовка не се изчерпва с упражнения за мускулно съкращение. Важно е жената да придобие контрол както върху активирането, така и върху съзнателната релаксация на тазовото дъно. Тази координация има значение не само по време на бременността, но и в процеса на вагиналното раждане и последващото възстановяване.

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Дихателните упражнения също са съществен компонент. Те подпомагат контрола върху дишането, релаксацията и координацията между дихателната мускулатура, коремната стена и тазовото дъно.

"Жените, които са били физически активни преди забременяването, обичайно могат да продължат голяма част от активността си след подходяща адаптация на интензивността. При липса на предходна физическа активност натоварването следва да се въвежда постепенно", заяви Богданова.

Оценка преди определяне на двигателния режим

Един и същ двигателен режим не е подходящ за всяка бременност. Доц. д-р Весела Карамишева обясни, че преди започване или съществено увеличаване на физическата активност, е необходима оценка от наблюдаващия акушер-гинеколог. Тя има за цел да определи дали бременността протича физиологично, дали са налице рискови фактори и дали определени видове или степени на физическо натоварване трябва да бъдат ограничени.

"Оценката включва акушерската анамнеза, гестационната възраст, развитието и състоянието на плода, състоянието на маточната шийка и плацентата, наличието на маточна активност, както и съпътстващите заболявания на бременната", добави тя.

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Особено внимание се изисква при вагинално кървене, риск от преждевременно раждане, цервикална недостатъчност, определени форми на плацентарна патология, усложнена многоплодна бременност, хипертонични състояния на бременността и други акушерски или медицински усложнения.

"Оценката на риска не е еднократен акт. Тя е динамичен процес през цялата бременност. Двигателен режим, който е подходящ през първия или втория триместър, може да се нуждае от адаптиране с напредване на гестацията или при възникване на нови клинични обстоятелства", добави медикът.

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И съветва - при поява на вагинално кървене, изтичане на околоплодна течност, болезнени регулярни маточни контракции, изразен задух, гръдна болка, замайване или други необичайни симптоми физическата активност трябва да бъде прекратена и да се извърши медицинска оценка.

Експертите обясняват, че движението по време на бременност не трябва да се разглежда единствено като спорт или средство за контрол на телесното тегло. То е част от профилактичния и функционалния подход към здравето на бременната, подготовката на организма за раждането и възстановяването в следродилния период.

Основният принцип остава индивидуализацията - правилното движение е това, което е съобразено едновременно с физиологията на бременността, акушерския риск и функционалните възможности на конкретната жена.