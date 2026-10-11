"Не сме забравили обещанията": Младите лекари обвиниха властта, че са приоритет само на думи, и излизат на протест

Младите лекари отново излизат на национален протест "Бъдеще в България". Под надслов "Не ви ли е неудобно?" те обвиниха кабинета "Радев", че ги оценява като приоритет само на думи.

"Чухме от министър-председателя, че студентите по медицина и младите лекари са национален приоритет - думи, които оставят горчиво усещане у нас. След предизборните обещания за реформи очаквахме конкретни действия, а не поредните красиви лъжи. Очаквахме специалистите по здравни грижи да бъдат чути. Очаквахме работещ портал за специализации, електронни книжки на специализанта и реформи за справедливо, достойно възнаграждение, съответно на труда и отговорността на професията ни. Очаквахме стимул за младите да изберат тези професии, да изберат бъдещето тук, в България. Очаквахме пациентите да доплащат по-малко. Очаквахме качеството да е стимул, а не количеството. Очаквахме промени", написаха недоволните медици.

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"Не сме забравили обещанията"

Те обявиха, че подновяват протестите си, като предстоящата им демонстрация е насрочена за вторник, 20 октомври, от 18:00 часа пред Министерство на здравеопазването, след което ще продължи в шествие до Народното събрание.

"Време е отново да излезем, за да напомним, че не сме забравили обещанията. Че продължаваме да следим действията. Че гласът ни няма да заглъхне само защото времето минава. Ние сме тук. Не сме забравили. Не сме се отказали. Защото национален приоритет не се заявява само с думи, той се доказва с действия", гласи позицията на младите лекари.

По-рано от обединението на медиците коментираха и казуса с пловдивската болница "Св. Георги".

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"3 милиона евро откраднати от НЗОК в Клиника по ревматология към "Св. Георги" (по 600 евро за 1 месец на всеки лекар-специализант в България). 8 месеца протести през 2025 г на станалите известни като “млади лекари”. Може би за българите връзката между двете, е че едните медици са намерили начин да си “заработят” повече, а другите - все още не", написаха те.

"Миналата година всевъзможни авторитети се надпреварваха да обясняват как младият лекар за нищо не става, бил нагъл, мързелив и само ламтял за пари, вместо за знания и възможността да помага. Образуването на възнагражденията на всички медици от ниска основна заплата и плаващи, но потенциално безгранични ежемесечни бонуси, води до това, на което станахме свидетели в Пловдив. Именно заради това едно от предложенията ни беше увеличаване на основните заплати на медиците до достойно високи нива така, че възнаграждението им да не зависи от количеството отчетена дейност. Не е работа на лекарите да търсят пациенти, които да хоспитализират - нека премахнем стимулите за това", добавиха младите медици, напомняйки, че България е първа в ЕС по изписвания след болничен престой спрямо населението през 2023 г.