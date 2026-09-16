След смъртта на Мазонакис: Внасят законови промени за плазмаферезата

Скоро ще бъде изготвено и внесено в Народното събрание предложение за нормативни промени в МЗ и НЗОК, регулиращи прилагането на плазмаферезата. Това съобщи съпредседателят на "Синя България", анестезиологът и бивш министър на здравеопазването д-р Петър Москов.

Той обави, че тази стъпка ще бъде направена задари инцидента, при който почина гръцката музиканла звезда Йоргос Мазонакис, и поради факта, че в България подобно нормативна уредба липсва.

Високорискова процедура

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"Гръцки певец, Мазонакис се казваше човекът, почина след провеждане на плазмафереза в някакво място, занимаващо се с подмладяване и естетически процедури. Гръцката държава обяви, че ще изработи нормативна регулация за това, кой, къде и как може да прилага плазмафереза. Българската държава няма такава регулация. У нас, това е сива зона и всеки и навсякъде може да прави това. Няма изрични ограничения, които да гарантират сигурността на хората. Това поставя под риск българските граждани и трябва да бъде променено", написа Москов.

Той заяви, че е говорил по темата с Председателят на научното дружество на анестезиолозите проф. Николай Петров.

"Обединихме се около решението, в най-кратки срокове да изготвим и внесем предложение за нормативни промени в МЗ и НЗОК, регулиращи прилагането на плазмафереза", добави Москов.

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По думите му принципите, от които изхождат са следните:

"1. Плазмаферезата е високорискова процедура и трябва да извършва само в интензивни отделения, които са кадрово и апаратурно подготвени да посрещнат усложненията.

2. За нуждите на хората, които се нуждаят от плазмафереза по медицински показания (заради болест), НЗОК трябва да въведе клинична процедура за плазмафереза. Такава сега няма и нуждаещите се от такова лечение, често животоспасяващо, плащат от джоба си или разходът е за сметка на болницата.

3. Тези, които искат да им бъде приложена плазмафереза не по медицински показания (заради болест), ще могат да получат това само в тези места, като платена услуга. Така ще бъдат гарантирани живота и здравето им.

4. За лицата, които предлагат и прилагат това лечение на различни от регламентираните места заради финансови изгоди, поставяйки в риск пациентите, трябва да има тежки санкции, които да прекратят играта на зарове със здравето и живота на хората".

"Ще потърсим срещи и ще внесем пакет от такива нормативни предложения в МЗ и НЗОК през следващите дни. От реакцията на институциите ще стане ясно дали има воля заявките за Държавност на властта да се превърнат в действия", добави Москов.