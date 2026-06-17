Заплатите на лекарите да растат като на депутатите: Шефът на БЛС обясни за възнагражденията на директорите на болниците

Директорите на болниците не си определят сами заплатите, а те се определят от Закон за обществените предприятия, където са записани определени критерии. Всички тези предприятия си имат принципали и болниците не правят изключения. Това заяви пред БНТ председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов. Още: Младите не искат да работят, кадровата криза в здравеопазването е сериозна: Шефът на БЛС с мрачна прогноза

Къде е проблемът с болниците?

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По думите му държавата може да има допълнително участие в болниците. Според него принципалите трябва да контролират бордовете на директорите в болниците.

Брънзалов изтъкна, че болниците са недофинансирани и оттам идват техните дългове.

"Има общини, които много добре се грижат за болниците, но за съжаление са много малко. За да може една болница да се развива, не трябва да се дават повече от 55-60% за заплати и възнаграждения, а някои болници достигат до 100%", посочи председателят на БЛС.

Той смята, че заплатите на лекарите трябва да се увеличават, при положение, че и заплатите на народните представители се увеличават - т.е. увеличението да бъде като на депутатите. БЛС настоява за правилен превантивен контрол за недопускане на отклоняване по-различни причини заплатите в здравния сектор.

БЛС ще настоява да има прозрачност в парите за здраве и здравни осигуровки. Парите за здравни осигуровки да отидат в бюджета на НЗОК, настоя д-р Николай Брънзалов.

Той уточни, че БЛС има конструктивен диалог със здравния министър Катя Ивкова, като настоя за подписване на Националне рамков договор. В здравната система има високо напрежение заради неясно за бъдещето - какво и как ще работят лекарите, както и как ще изпълняват задълженията си, каза още д-р Николай Брънзалов.

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