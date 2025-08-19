"Линейката е била напълно оборудвана": Назначиха проверка на ЦСМП - Бургас след инцидента с парашут

Министерството на здравеопазването е разпоредило незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас за изясняване на всички обстоятелства след инцидента, при който дете загина след падане с парашут, съобщиха от министерството в социалната мрежа. Проверката идва след информацията в публичното пространство, че първата линейка е била без реанимационно оборудване.

Подробности за линейката

Здравното министерство уверява, че първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ.

Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип. ОЩЕ: "Линейката нямаше реанимационно оборудване: Разказ на очевидец на трагедията с дете в Несебър

Какво се проверява?

Проверява се своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.

Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ

Инцидентът с парашут

Вчера 8-годишно дете загина, след като е падна при полет с парашут в Несебър. Трагедията се е случила на Южния плаж в града. За Actualno.com говорителят на ОДМВР - Бургас Цветелина Рандева уточни, че около 13:08 ч. в Районното управление в Несебър е получено съобщение за инцидент по време на парасейлинг - атракцион, осъществяван на несебърския плаж, при който в морето пред х-л "Афродита" на "Талисман бийч" от височина 40-50 м паднало 8-годишно момченце от Разлог, област Благоевград. ОЩЕ: 8-годишно дете почина в Несебър след падане с парашут