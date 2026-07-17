Как ще бъде запушена дълбоката дупка и течът на пари в здравеопазването: Глас от "Прогресивна България" обяснява

Големият проблем и големият казус е, че не е нормален начинът, по който е разходват публичните средства в сферата на здравеопазването. Не е виновен този, който яде баницата, а този, който я дава. Пробойните в закона са тези, през които се харчат публичните средства и е много странно, че 6 години не се намери време да се сменят три реда в закона, за да се предотврати кражбата на пари. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" д-р Георги Петров пред bTV. Още: Цените да са еднакви: "Прогресивна България" предлагат търгове за лекарства и в частните болници

Как ще бъде спрян течът?

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Той отчете, че над 1 млрд. евро се разходват за лекарства, като дори и 1% да бъде спестен от въпросните средства, ще бъде успех за управляващото мнозинство.

Според д-р Петров много е дълбока дупката, в която влиза "Прогресивна България" по отношение на лекарствените продукти в България. Става въпрос за огромна сума пари, които ще влязат в здравеопазването и правилните направления, добави той.

Д-р Георги Петров допълни още, че няма риск да бъдат блокирани животоспасяващи лекарства чрез промените, които предлага "Прогресивна България" в законодателството.

Припомняме, че от "Прогресивна България" измислиха как да спрат източването на публичния ресурс в здравеопазването, като идеята им е да уеднаквят цената на лекарствата във всички лечебни заведения. Предложението беше представено от заместник-председателя на здравна комисия и депутат от "Прогресивна България" Георги Илиев. За целта от мнозинството в парламента ще внесат промени в Закона за обществените поръчки и в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

"Ще спре порочната практика да ставаме свидетели едно лекарство в една болница да бъде закупувано за 50 евро, а в друго на десетократна и стократна даже цена", подчерта Илиев.

Текстовете предвиждат всички лечебни заведения, които имат договор, сключен с НЗОК да бъдат задължени да провеждат търгове по Закона за обществените поръчки.

"Знаете от Закона за лечебните заведения изрично предвижда, че лечебните заведения са еднакви и равнопоставени, независимо от своята собственост. Практиката показа, че частните лечебни заведения заобикалят Закона за обществените поръчки и това водеше до различни цени на едни и същи медикаменти за плащане от касата", заяви още Илиев.

Целта на промяната е да се прилагат централизирани търгове с рамково споразумение между лечебните заведения и централния орган за провеждане на тези обществени поръчки.

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