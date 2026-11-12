Медицинските хеликоптери с нови мисии: Транспортираха две деца до УМБАЛ "Свети Георги" за ден

Две последователни спешни мисии за транспортиране на деца по въздуха бяха осъществени в рамките на един ден. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

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Първата мисия бе осъществена от дежурните екипи на оперативната база в София за 12-годишно дете, пострадало при битов инцидент. Непосредствено след постъпването на детето в МБАЛ „Д-р Асен Велев“ - гр. Разлог, в Координационната централа на ЦСМПВ е подаден сигнал за необходимостта от спешното му транспортиране до лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.

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Втората мисия бе осъществена от дежурните екипи на оперативната база в Сливен за дете на 1 година и 5 месеца, също пострадало при битов инцидент. След оказване на първоначална медицинска помощ и стабилизиране на състоянието му в МБАЛ „Иван Селимински“ - Сливен, бе организиран спешен въздушен медицински транспорт.

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И двете деца бяха транспортирани до УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив, за продължаване на лечението и оказване на необходимата специализирана медицинска помощ. „Благодарим на екипите на ЦСМП, лечебните заведения, авиационните и авиомедицинските екипи за отличната координация, високия професионализъм и всеотдайността, които ежедневно проявяват в името на спасяването на човешки животи“, заявяват от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.