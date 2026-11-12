Войната в Украйна:

Медицинските хеликоптери с нови мисии: Транспортираха две деца до УМБАЛ "Свети Георги" за ден

12 ноември 2026, 21:22 часа 647 прочитания 0 коментара
Снимка: ЦСМПВ
Медицинските хеликоптери с нови мисии: Транспортираха две деца до УМБАЛ "Свети Георги" за ден

Две последователни спешни мисии за транспортиране на деца по въздуха бяха осъществени в рамките на един ден. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

Още: Общо 237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на 2026 година

Първата мисия бе осъществена от дежурните екипи на оперативната база в София за 12-годишно дете, пострадало при битов инцидент. Непосредствено след постъпването на детето в МБАЛ „Д-р Асен Велев“ - гр. Разлог, в Координационната централа на ЦСМПВ е подаден сигнал за необходимостта от спешното му транспортиране до лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.

Още: След тежък инцидент с АТВ край Странджа: Медицински хеликоптер транспортира мъж в Бургас

Втората мисия бе осъществена от дежурните екипи на оперативната база в Сливен за дете на 1 година и 5 месеца, също пострадало при битов инцидент. След оказване на първоначална медицинска помощ и стабилизиране на състоянието му в МБАЛ „Иван Селимински“ - Сливен, бе организиран спешен въздушен медицински транспорт.

Още: Въздушна линейка докара бременна в тежко състояние от Пазарджик в София

И двете деца бяха транспортирани до УМБАЛ „Свети Георги“ - Пловдив, за продължаване на лечението и оказване на необходимата специализирана медицинска помощ. „Благодарим на екипите на ЦСМП, лечебните заведения, авиационните и авиомедицинските екипи за отличната координация, високия професионализъм и всеотдайността, които ежедневно проявяват в името на спасяването на човешки животи“, заявяват от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
деца медицински хеликоптер мисии УМБАЛ Свети Георги Пловдив битов инцидент
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Здравеопазване
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес