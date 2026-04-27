Нов апарат в "Пирогов" разширява възможностите на пластичната хирургия

27 април 2026, 10:30 часа 409 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нов апарат в "Пирогов" разширява възможностите на пластичната хирургия

Болница "Пирогов" включи и последно поколение хибриден CO 2 лазер в лечението на келоиди, белези от тежки изгаряния, трудно заздравяващи рани и тежки белези от акне. Най-иновативният лазер вече се намира в Клиниката по изгаряне и пластична хирургия на лечебното заведение. Специалистите поясняват, че това е мощен, хибриден лазер, какъвто няма в нито една друга подобна клиника в страната.

Апаратът има много възможности за пластична хирургия и естетична медицина. С него лекарите постигат по-бързи и високи резултати при лечение на келоиди, белези, включително и такива получени следствие на изгаряния или дори тежка форма на акне, както лечение на трудно заздравяващи рани.

Лазерът позволява в по-кратък срок да се лекуват белезите от момента, в който оздравее самата рана. Досега това се случваше в т. нар. „момент на зрялост на белега“ или едва около 8 месец след получаването му.

След намесата на „DUOGlide“ не просто има подобрение на външния вид, а реално възстановяване на кожната функция.

Лечението изисква ежемесечно третиране в болнични условия в рамките на около половин година, в зависимост от желаните резултати.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Пирогов Пластична хирургия лазер
