Бебета в изкуствена утроба: От фантастиката до реалността

Все повече семейства се сблъскват с невъзможността да заченат дете по естествен път. Репродуктивните проблеми на двойките тласнаха медицината към небивало развитие. Днес ин витро процедурата елиминира необходимостта от зачеване на дете по време на секс, а може би съвсем скоро ще е и възможно бебето да се износи извън тялото на майката. В света вече са проведени първите успешни трансплантации на матка и последващо износване и раждане на бебе. Преди дни бе съобщено и за друго постижение - поддържането на матка жива извън тялото на жена. До какво ще доведат всички тези постижения?

Създадоха прототип на изкуствена матка

Ектогенеза

Тези въпроси съвсем не са нови и са вълнували мислителите още преди век. Терминът "ектогенеза" – развитието на плод извън човешкото тяло – е използван за първи път от британския учен Дж. Б. С. Халдейн в лекция, която той изнася през 1923 г. пред Еретическото общество в университета в Кеймбридж. Той си представя есе от студент от Кеймбридж от бъдещето, описващо великите биологични изобретения, създадени от времето на Халдейн. "Можем да вземем яйчниците на жената и да ги накараме да растат в подходяща течност до 20 години, произвеждайки нова яйцеклетка всеки месец. 90% от тях могат да бъдат оплодени и ембрионите растат успешно в продължение на девет месеца, след което се изваждат", казва неговият въображаем есеист от бъдещето.

„Франция става първата страна, която официално легализира ектогенезата, и до 1968 г. тя произвежда 60 000 деца годишно.“, пише още тогава Халдейн.

Социален контрол

По-късно в книгата си "Прекрасният нов свят" Олдъс Хъксли заимства много идеи от приятеля си Халдейн, но ги обръща с главата надолу: неговият прекрасен нов свят от 2540 г. е кошмар, в който репродуктивната технология се превръща във форма на социален контрол. В неговата фантазия хората са масово произвеждани във флакони, съдържащи парченца тъкан от свинско месо, на производствената линия в Централен Лондон Хатчери в продължение на 267 дни.

Там ембрионите са се развивали в хора от различни социални класи: някои са били лишени от кислород, за да се увредят мозъците им и да им се попречи да негодуват срещу тежкия труд; други са били държани в ледена среда, за да им се внуши отвращение към студа, така че да се наслаждават на работата като миньори в тропиците. Визията на Хъксли за ектогенезата завладява колективното въображение и се превръща в един от най-мрачните сюжети в научната фантастика.

Свобода?

В реалния свят способността да имаш дете без утроба се превръща в символ на нова граница на свободата. В своята феминистка класика от 1970 г. "Диалектика на секса" канадската радикална феминистка Шуламит Файърстоун твърди, че биологичното разделение на труда при естественото размножаване формира основата на мъжкото господство над жените. Нейното "първо изискване за всяка алтернативна система" е "освобождаването на жените от тиранията на биологията с всички необходими средства и разпределението на ролята на раждането и отглеждането на деца в обществото като цяло – както между мъжете, така и между жените".

Бременността не е забавна

През 2022 г. немският биотехнолог от йеменски произход Хашем Ал-Гайли представи концепцията за първата в света индустриална изкуствена утроба. Хашем Ал-Гайли представя своите аргументи в подкрепа на идеята за индустриален инкубатор. Тогава става известно за проекта EctoLife, чийто създател твърди, че тяхната "фабрика за бебета" ще може да произвежда 30 000 деца годишно. Първият му аргумент е загрижеността за човечеството. Населението в страните от "златния милиард" бързо застарява – няма достатъчно млади хора и те не искат да имат деца. Ако това продължи, всички усилия на работещото население ще бъдат изразходвани просто за осигуряване на прехраната на възрастните хора. Може би именно изкуственото отглеждане на бебета ще реши проблема? В края на краищата, то поне ще спести на младите хора трудностите на бременността и раждането, разсъждава Ал-Гайли.

Освобождаването от бременността е вторият му аргумент - не е тайна, че този процес може да бъде изтощителен за жената, физиологично и психологически труден и завършва с болезнено раждане, което понякога представлява заплаха за нейното здраве и живот. Накратко, бременността не е забавна.

Следродилният период също е изпълнен с опасности. Човешките бебета са сред най-безпомощните и недоразвити в животинското царство. Докато телето или жребчето (дори жирафчето) може да стои самостоятелно веднага щом се роди, бебето на Homo sapiens изисква постоянни грижи и внимание и няма да направи първите си стъпки до една година по-късно. Бебето не може да държи главата си изправена, а черепът му е мек и гъвкав. Макар че би било полезно да се удължи периодът на бременност, природата го е замислила да продължи само девет месеца и човешкото дете компенсира всички забавяния в развитието, след като се роди.

Етични въпроси

Важно е да се прави разлика между това, което всъщност може да се случи в близко бъдеще, и това, което е част от научната фантастика. В момента се говори за използване на технология за изкуствена матка за трансфер на ембрион от тялото на майката при бременности с висок риск. Това се отнася за деца, родени преждевременно. С други думи, вместо кувьоз може да се използва изкуствена матка, коментира пред "Новая газета" Доминик Уилкинсон, професор по медицинска етика от университета в Оксфорд.

По думите му широкото разпространеното използване на подобни технологии може наистина може да се случи съвсем скоро и напълно логично възникват етични въпроси, но подобно използване на изкуствена матка е много различно от това, което описва научната фантастика. Бебето не се поставя в изкуствена матка от момента на зачеването. Науката все още не е способна на това и е малко вероятно да успеем да го постигнем в обозримо бъдеще, категоричен е професорът.

В момента тези технологии се разработват за бебета, родени преждевременно и които трябва да бъдат настанени в интензивно отделение. Тези бебета имат висока смъртност и висок риск от усложнения. Може би поставянето на такова бебе в специална изкуствена утроба, вместо в кувьоз с вентилатор, би имало по-голям шанс за оцеляване. Тази технология включва циркулиране на собствената кръв на бебето около изкуствена плацента през малки тръбички. В момента може да се предположи, че поставянето на бебета с тегло под 500 грама в такава плацента би било много трудно, коментира още ученият.

Снимки: iStock