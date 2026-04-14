Очакваме още едина въздушна линейка, търсят се медици за нея

Търсят се медици за новия хеликоптер за спешна помощ. Той пристигна през март на летището в Балчик. Така регионалните бази за спешна помощ по въздух у нас ще станат четири. От здравната инспекция във Варна съобщиха, че вече се търсят кадри - лекари и медицински сестри, които да участват в спасителните мисии с хеликоптера. Изискването към медиците е да притежават една от следните специалности - "Анестезиология и интензивно лечение“, "Вътрешни болести“, "Спешна медицина“. Допускат се и специализанти. Професионалният им опит обаче трябва да е не по-малко от 3 години. Медицинските сестри пък трябва да имат не по-малко от 2 години стаж.

От РЗИ-Варна припомнят, че Центърът за спешна медицинска помощ по въздуха /ЦСМПВ/ започна своята реална работа през месец февруари 2024 г. с пристигането на първия закупен хеликоптер за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха на заболели и пострадали лица.

До края на тази година е планирано България да разполага с 6 хеликоптера в напълно оборудвани бази. Те ще бъдат разположени така, че да покриват цялата страна и да позволяват медицинско обслужване в т.нар. "златен час" при спешни състояния, възникнали в радиус от 170 км от съответната база.

Първата база е в София, втората - в Сливен, а третата - в Долна Митрополия. В момента предстои структурирането на четвъртата регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха в Балчик. Срокът за кандидатстване на медиците е до 8 май.