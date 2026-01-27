Ортопедично лечение в чужбина: д-р Дженгиз Чабукоглу в Пловдив и Бургас

През последните години все повече български пациенти търсят възможности за лечение в чужбина. Причините са различни - нужда от по-специализиран подход, достъп до иновативни методи или опит с редки и сложни случаи, които изискват дългосрочно планиране и мултидисциплинарна експертиза.

Д-р Дженгиз Чабукоглу е ортопед с над 30 години професионален опит, чиято практика е насочена към лечението на сложни ортопедични случаи. Работи както с възрастни пациенти, така и с деца, като има дългогодишен опит в детската ортопедия и реконструктивната хирургия.

В практиката си той се занимава с вродени и придобити деформации на крайниците, последици от травми, ставни проблеми и редки ортопедични състояния.

Д-р Чабукоглу е автор на иновативна реконструктивна техника (круриспластика), създадена с цел съхраняване на крайника и функционалността му при редки случаи на тибиална и фибуларна хемимелия, при които в миналото ампутацията често е била единствената възможност.

Детската ортопедия - дългосрочен подход и планиране

При децата ортопедичното лечение често не е еднократна намеса, а процес, който изисква внимателно проследяване на растежа и развитието. Именно затова родителите все по-често търсят специалисти с опит в дългосрочното планиране и реконструктивните методи.

Работата на д-р Чабукоглу в детската ортопедия обхваща вродени деформации, разлики в дължината на крайниците и състояния, при които целта е максимално запазване на функцията и движението.

Срещи в България - информиран избор за лечение в чужбина

В началото на февруари в България ще се проведат срещи с д-р Дженгиз Чабукоглу, организирани от Медикъл Караджъ – център, специализиран в ориентация и съдействие при лечение в чужбина.

Пловдив - 6 февруари 2026 г. (петък)

Бургас - 7 февруари 2026 г. (събота)

По време на срещите участниците ще могат да получат информация относно възможностите за ортопедично лечение в Турция, съвременните методи и процеса на лечение в чужбина. Срещите са с изцяло информативен характер и не представляват медицински преглед или консултация.

📞 Информация и записване: 0878 500 730