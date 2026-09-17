От пациент на д-р Тивчев до негов съотборник: историята на Коко Канарио

Николай Деведжиев, когото мнозина познават като „Коко Канарио“ е основател на фондация „Скитника и Лейди“ – човек, посветил голяма част от времето си на спасяването и грижата за кучета в нужда. След като преминава през операция за смяна на тазобедрена става при д-р Николай Тивчев, Коко ще застане редом до него в името на кауза, която има за цел спасяването на човешки животи. На 3 октомври на НСА ще се проведе благотворителен мач между Аджибадем Сити Клиник Болница Ортопедия и ветерани на ПФК Левски.

Билетите за събитието са на стойност 10 евро, а всички средства ще бъдат използвани за закупуването на автоматичен външен дефибрилатор (AED), който ще бъде дарен на НСА. Те вече са пуснати в мрежата и с любезното съдействие на Eventim и могат да се закупят от тук.

Понякога човекът, който помага, сам има нужда от помощ

Има хора, за които да помагаш не е еднократен жест, а ежедневен избор.

За Коко Канарио този избор от години са кучетата, останали без дом, изоставени, пострадали или просто попаднали в ситуация, в която няма кой да се погрижи за тях. В спасителния център те получават храна, подслон, ветеринарна грижа и най-вече време, за да получат втори шанс.

Именно в това е смисълът на работата на Коко – не просто да помогне в трудния момент, а да даде възможност животът им да продължи по различен и по-добър начин.

Историята на „Скитника и Лейди“

Началото на фондацията е свързано с първото спасено куче – Рая. Оттам постепенно се ражда идеята за място, което да може да помогне не само на едно животно, а на много други, които имат нужда от човек до себе си. Целта е проста, но изисква много работа – животните да бъдат извадени от опасната среда, да получат необходимата медицинска помощ и грижа, а след това да намерят подходящия човек и своя истински дом. Стотици от тях вече са осиновени.

Това е кауза, която няма почивен ден. И може би точно затова историята на Коко има толкова естествена връзка с историята на един лекарски отбор.

Когато лекарят и пациентът станат съотборници

Преди време Коко се оказва в ситуация, в която той самият има нужда от помощ. Става пациент на д-р Николай Тивчев, който извършва операцията по смяна на тазобедрената му става.

След възстановяването Коко отново може да се движи, да бъде активен и да продължава с нещата, на които е посветил времето и сърцето си.

А сега двамата ще се срещнат отново.

Само че този път няма да има болнична стая, преглед или операция.

Ще има футболен терен.

Коко спечели възможността да стане част от отбора на Аджибадем Сити Клиник Болница Ортопедия чрез Facebook игра за благотворителния мач. Така на 3 октомври той ще облече екипа и ще излезе на терена заедно с д-р Тивчев.

От подадена ръка до подадена топка

Има нещо символично в това човек, който прекарва голяма част от времето си в това да дава втори шанс на други живи същества, да стане част от мач, посветен на същата идея – че навременната помощ може да спаси живот.

В „Скитника и Лейди“ тази помощ може да бъде храна за гладно куче, лечение или просто сигурно място.

В медицината тя може да бъде операция, която връща движението и качеството на живот.

А в спешна ситуация понякога може да бъде и устройство, което трябва да бъде на разположение точно когато всяка секунда има значение. Затова и каузата зад мача на 3 октомври е конкретна – със средствата от билетите ще бъде закупен автоматичен външен дефибрилатор (AED), който ще бъде дарен на НСА.

На 3 октомври от 11:00 ч. на стадиона на НСА Коко ще бъде редом до д-р Николай Тивчев, лекарите на Аджибадем Сити Клиник Болница Ортопедия и техните деца, срещу ветераните на ПФК Левски.

Този път няма да има пациент и лекар.

Ще има двама съотборници.

Защото здравето е екипна победа.

Ако и вие искате да станете част от тази победа – може да закупите своя билет от мрежата на Eventim от тук: https://www.eventim.bg/event/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D1%87-%D0%BD%D1%81%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8-22116444/