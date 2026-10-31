Благородно и в България - даряваш кръв и получаваш безплатен преглед: Ето как

От ноември 2026 г. стартира благородна инициатива, свързана с насърчаване на кръводаряването.

Болниците и медицинските центрове, които са част от Българския кардиологичен институт (БКИ), започват пилотен за България проект „Даряваш кръв – получаваш грижа“ за всички граждани, дарили кръв доброволно и безвъзмездно, без да посочват конкретен пациент. Те ще получат безплатен профилактичен преглед при лекар специалист по свой избор.

В инициативата ще участват болници и медицински центрове в София, Плевен, Бургас, Варна, Велико Търново, Шумен и Ямбол. Кръводарителите ще могат да избират сред специалисти по кардиология, неврология, вътрешни болести, ендокринология, гастроентерология, пулмология, урология, нефрология, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, съдова хирургия и други, според графиците и възможностите на съответното лечебно заведение. Всеки гражданин, дарил кръв доброволно и безвъзмездно в страната, без да посочва конкретен пациент, трябва да поиска своя индивидуален 12 цифрен код след кръводаряване. С този код дарителят се свързва с регистратурата на избрана от него болница или медицински център на Българския Кардиологичен Институт. След проверка в регистъра и потвърждение, че кръводаряването отговаря на условията, ще може да запише час за безплатен профилактичен преглед при специалист по избор, съобразно неговия график. Няма значение в кой град е дарена кръвта. Адресите и телефоните на участващите лечебни заведения са публикувани на сайта на Българския кардиологичен институт в раздел „Болници и центрове“.

Организаторите подчертават, че кръводаряването не може да бъде условие за лечение на пациент. Целта е да бъдат насърчени повече хора да даряват кръв по собствено убеждение, така че при необходимост никое семейство да не бъде поставяно пред изпитанието само да търси кръводарители.

Проектът се реализира с подкрепата на Районен център по трансфузионна хематология – Стара Загора и със съдействието на неговия екип за популяризиране и развитие на инициативата. Резултатите ще бъдат проследявани, като амбицията е пилотният проект да се превърне в работещ модел за насърчаване на доброволното кръводаряване в страната.