Гърция е готова да пренася два пъти повече азерски газ за Европа

Гръцката газопреносна мрежа е напълно готова да приема и пренася два пъти по-големи количества от Азербайджан към Европа, отколкото сега, тъй като основната магистрала на Трансадриатическия газопровод (TAP) се намира в гръцката страна, предаде базираното в Гърция издание Kathimerini. Информацията идва на фона на прекратяването на руските газови потоци през 2027 г., както и ролята на страната като транзитен хъб в региона.

Планът за гръцката газопреносна мрежа

Операторът на газовата мрежа DESFA завърши проектите за модернизиране и укрепване на гръцката система, а пленарната сесия на Националния регулаторен орган за газ в четвъртък се очаква да одобри сертифицирането им днес, което ще проправи пътя за удвояване на капацитета на TAP от 10 милиарда кубически метра газ годишно до 20 милиарда кубически метра годишно.

Планът цели да засили сигурността на доставките за Гърция и Европа.

Ролята на Гърция като транзитен хъб в региона

Изданието отбелязва, че тази роля вече е установена чрез съоръженията за втечнен природен газ (LNG) на терминала в Ревитуса и плаващия обект в Александруполис (FSRU) и следва да бъде допълнително засилена с експлоатацията на „Вертикалния коридор“, през който LNG от двата терминала ще достига до Украйна.

Данните, публикувани от DESFA за периода януари-септември, с повече от два пъти по-високи товари за втечнен природен газ (LNG) в Ревитуса и рязко увеличение на износа, са показателни за тази динамична трансформация на страната като хъб за природен газ: износът скочи до 5,06 тераватчаса от едва 0,66 TWh миналата година.