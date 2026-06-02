"Дават се пари, взети насила от гражданите, на безработни и мързеливи": "Християнска" позиция, че майчинството е незаслужено

Правилната дясна политика за подкрепа на майчинството би била то да се подкрепя чрез връщане на данъци от минали, настоящи или бъдещи периоди, защото в момента на майките се дават пари "от останалите граждани, от които са взети насила, без те да са изкарани от майката/семейството".

Такова предложение направи във Фейсбук Ивайло Тинчев, председател на Управителния съвет на Национална асоциация "Поход за семейството", прокламираща "християнски и консервативни общочовешки семейни ценности и добродетели".

"Безработни и мързеливи"

"Може да не сте съгласни с мен, ако сте свикнали при социализма да се вземат насила чуждите пари и да се раздават по усмотрение на управляващите, но дясна политика за майчинството би била то да се подкрепя чрез връщане на данъци от минали, настоящи или бъдещи периоди", коментира той.

По думите му "даване на готови чужди пари, които идват от останалите граждани, от които са взети насила, без те да са изкарани от майката/семейството, което ги получава, е левичарско социалистическо преразпределение на блага от работещи и продуктивни към безработни и мързеливи".

"Чрез даване на майчинство без очаквания насреща се насърчава просто раждането на деца, а не отговорното раждане на деца и родителство (всички да си плащат сметките сами и да се грижат за децата си). При десните политики, даването може да стъпва само на връщане на най-много толкова, колкото е взето, или на доброволна частна благотворителност", категоричен е Тинчев.

Той уточни, че коментарът му не касае случаите на неработоспособни хора с увреждания, при които обществото трябва да поеме отговорност за оцеляването им и достойния начин на живот на тях и децата им.

