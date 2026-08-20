"А дано, ама надали": Обвинения, че в държавния съвет за детската болница липсват външни експерти

Създаването на междуведомствен координационен съвет за Националната детска болница е новина, която не може да се определи като добра или лоша сама по себе си. Би могла да е много добра. Но надали.

Това коментираха от гражданска инициатива "За истинска детска болница" по отношение на създадения с постановление на вчерашното правителствено заседание Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница.

Съветът ще е консултативен орган на Министерския съвет за координация в сферата на изпълнителната власт, както и ще си сътрудничи с други държавни органи и органи на местното самоуправление при определянето и провеждането на държавната политика за Националната детска болница. Съветът ще се ръководи от министъра на здравеопазването Катя Ивкова.

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Основните критики са свързани с това, че в междуведомствения съвет липсва не само представител на Обществения съвет, но и представители на Столична община и на Здравната инвестиционна компания за детска болница - компанията, отговорна за извършването на всяка стъпка по реализация на сградата.

Критиките - държавата не иска да си партнира с гражданите

От гражданската инициатива изброяват причините да се съмняват в ефективността на новата мярка:

"Вече три месеца Общественият съвет за Национална детска болница е държан в пълна изолация, а чрез него - и цялото общество;

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Вече три месеца няма отговор на ключовия въпрос какво смята Министерство на здравеопазването да предприеме относно възлагането на проектирането на сградата;

Вече три месеца МЗ не отговаря на въпроса ще се работи ли по създаването на *политики* за по-качествено здравеопазване за всяко дете, или приоритетът се ограничава до това да се построи някаква сграда;

Не разбрахме също как правителството смята да осигури средствата за реализация на проекта, който по предварителни оценки ще струва близо 400 млн. евро;

Не на последно място - в междуведомствения съвет липсва не само представител на Обществения съвет. Липсват също представители на Столична община и на Здравната инвестиционна компания за детска болница - компанията, отговорна за извършването на всяка стъпка по реализация на сградата".

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"Извън конкретните ни забележки по същество, решението за създаването на междуведомствения съвет беше гласувано без да бъдат обработени становищата от общественото обсъждане, на което предложението уж беше подложено. Това само подчертава нещо, което вече изглежда норма - това правителство няма намерение да работи с гражданите, да се съобразява с изисквания за прозрачност или с обществения интерес. Как тогава смята да реализира един от най-горещите инфраструктурни проекти в последните години предстои да наблюдаваме. Отстрани", пишат от инициативата.

Гражданското участие трябва да бъде гарантирано

От фондация "За доброто" също коментираха казуса, приветствайки решението на правителството за създаване на Междуведомствен координационен съвет, който да ускори работата по Националната детска болница, но заявиха, че гражданското участие трябва да бъде гарантирано.

"Отдавна необходима стъпка, дори закъсняла. Проект от такъв мащаб не може да се реализира без ясна координация между институциите, без разпределени отговорности и без орган, който да преодолява междуведомствените пречки и да следи за изпълнението на взетите решения", пишат от фондацията.

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Според тях обаче самото създаване на Координационен съвет обаче е първата стъпка и поставя важни въпроси: Как ще работи той? Как ще се координира с останалите ключови участници в процеса? Как ще бъдат включени медицинската експертиза, гражданското общество и Общественият съвет за национална детска болница? Ще има ли ясни правила, срокове и публична отчетност за взетите решения и тяхното изпълнение?

"Още миналата седмица, като членове на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, изпратихме становище по проекта за създаване на междуведомствения съвет. В него предложихме конкретни механизми за взаимодействие между двата съвета, участие на външни експерти и професионални организации, постоянен механизъм за граждански консултации и регулярна публична отчетност. Със създаването на новия орган гражданското и професионалното участие трябва да бъде гарантирано, надградено и превърнато в устойчива част от начина, по който се вземат решенията", гласи още позицията.

Според фондацията предстои да разберем дали новият междуведомствен съвет ще бъде именно този липсващ механизъм, който най-после ще превърне решенията в действия.