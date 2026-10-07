Управляващите спряха закона за по-високи заплати на медиците

Проектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, който предвиждаше механизми за гарантиране на минимални възнаграждения за медицинския персонал, не беше приет днес на първо четене в Народното събрание. Гласуването се проведе на 7 октомври - Световния ден за достоен труд.

Вносители на законопроекта бяха Ивайло Шотев от "Продължаваме промяната" и група народни представители.

Какво предвижда законопроектът

Предложените промени залагаха минимални нива на заплащане за медицинския персонал в държавните и общинските лечебни заведения, центровете за спешна медицинска помощ и трансфузионна хематология, онкологичните и диализните центрове, психиатричните и ведомствените болници. Още: След натиск от опозицията: Депутатите ще работят извънредно за заплатите на младите лекари

Предвиждаше се размерът на възнагражденията да отчита и преминатото продължаващо обучение, както и придобитата допълнителна квалификация.

Законопроектът включваше и санкции при неспазване на определените минимални прагове - сред тях прекратяване на договори с НЗОК и глоби за ръководителите на лечебни заведения.

Три часа политически сблъсъци

Вместо конструктивен дебат обсъждането в пленарната зала продължи близо три часа и премина в остри политически нападки между управляващи и опозиция.

При прегласуването, поискано от Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната", законопроектът отново не събра необходимата подкрепа. "За" гласуваха 60 депутати, 4 бяха "против", а 116 се въздържаха.

Сабрутев заяви, че именно управляващото мнозинство е отказало да подкрепи достойното заплащане на българските лекари, медицински сестри и други медицински специалисти в деня, посветен на достойния труд.

От "Прогресивна България" защитиха позицията си с аргумента, че лечебните заведения функционират като търговски дружества и публични предприятия и финансирането им трябва да бъде обвързано с конкретни задачи и ясна методика. Още: Повече пари за медиците: Три законопроекта минаха на първо четене

"Не може със закон да се наложат минимални възнаграждения"

Депутатът от "Прогресивна България" Юлиан Димитров заяви, че предложението създава допълнителни разходи, без да осигурява необходимите приходи.

"Не може със закон да се наложат минимални възнаграждения, а след това да ги санкционираме, че не ги изпълняват. Законопроектът предвижда допълнителни разходи, без гарантирани приходи", посочи той.

По думите му приемането на закона без осигуряване на допълнително финансиране би могло да доведе лечебните заведения до натрупване на дългове и дори до фалити.

Николай Денков от "Продължаваме промяната" от своя страна заяви, че съществуват селективни фондове за финансиране на лечебни заведения. "Това, което ми липсва, е вашето предложение за решаване на този проблем", каза той, обръщайки се към управляващите.

"Кървенето на специалисти извън системата застрашава цялата система"

Д-р Александър Симидчиев от "Продължаваме промяната" предупреди за сериозен проблем с изтичането на медицински кадри от системата.

"Кървенето на специалисти извън системата застрашава цялата система", обобщи той.

Депутатът от "Възраждане" Георги Георгиев отправи въпрос към "Прогресивна България" дали управляващите възнамеряват да променят настоящия модел, който според него води до източване на НЗОК и до неадекватно заплащане на медицинските специалисти.

По думите му, ако управляващите твърдят, че не могат да предприемат мерки, защото това би представлявало нерегламентирана държавна финансова помощ, означава, че продължават да поддържат съществуващия модел в здравеопазването.

Управляващите: Не подкрепяме корупционни модели

Юлиан Димитров отговори, че "Прогресивна България" не подкрепя никакви корупционни модели. "Фактът, че се разкри тази нерегламентирана дейност в Пловдив, говори, че запушваме течовете", заяви той.

Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС заяви, че финансирането за младите лекари и специализантите логично трябва да идва от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката, а не от средствата на НЗОК. "Идеята е да надграждаме системата, а не да правим поправки на поправките", каза Иванов. Още: Управляващите блокираха всички законопроекти за заплатите на младите лекари

Георги Петров от "Прогресивна България" също заяви, че парламентарната група няма да подкрепи законопроекта, но подчерта, че това не означава, че не иска медицинските сестри да получават по-високи възнаграждения. По думите му вече има създаден механизъм и скоро медицинските специалисти ще усетят разлика в заплащането.

В крайна сметка законопроектът беше отхвърлен. От общо 180 депутати в залата 60 гласуваха "за", 4 - "против", а 116 се въздържаха.