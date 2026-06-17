Помощ за живота на малката Деница

Малката Деница е само на 1 година и 7 месеца. Тя е дълго очаквано дете за своите родители. За съжаление момиченцето страда от невробластом. Това е злокачествен тумор с висок риск, болестта е безпощадна към това толкова малко и невинно същество. В началото лечението протича в България, но туморът нараства двойно. Тогава семейството се свързва с лекари в Турция, които препоръчват незабавни действия.

Да помогнем на Ваня да остане с децата си

Лечението

Специалистите в Турция настояват за незабавна аспирация на костен мозък и допълнителни спешни изследвания. Това е единственият шанс да ѝ се помогне. Да се продължи битката. Да се задържи животът ѝ. Но сумите за лечението са непосилни за семейството на Деница. Планът е тежък: 6 курса химиотерапия, 10 лъчетерапии, таргетна терапия, 6 курса имунотерапия и трансплантация на стволови клетки.

Още: Емоции и много голове: Благотворителен турнир събра пари за лечението на млад мъж

"Никой родител не трябва да моли така за живота на детето си… Но ние го правим. Защото тя заслужава бъдеще. Заслужава да живее. Заслужава да има детство."

Повече за кампанията може да видите ТУК

Помощ за живота на един млад мъж