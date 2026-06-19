Да помогнем на Ива да се върне към живота

Ива Еленкова е съм с диагноза лимфом на Ходжкин – четвърти, последен стадий на тежко онкологично заболяване на лимфната система. Това е третият път, в който младата жена се сблъсква с болестта – първата диагноза е поставена през 2017 г., втората през 2019 г., а последните две години състоянието й се влошава изключително много.

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Лечение

През годините Ива се подлага различни терапии и методи с надеждата да задържи развитието на заболяването. Преди месец, с последни сили и със средства, събрани чрез заеми, започва интензивни терапии във Варна. Още след първата терапия тя успява отново да върви свободно без да се задъхва постоянно. Разликата между състоянието, в което е дошла, и това, в което е сега, е огромна. За първи път от много време усеща надежда и вярва, че това е моя шанс за изцеление.

"Лечението обаче е дълго и изключително скъпо. Очаква се да бъдат необходими още поне няколко интензивни курса, а към момента средствата за тях са непосилни за мен и близките ми. Затова се обръщам към вас с молба за помощ. Ако имате възможност – всяко дарение би ми помогнало да продължа лечението си. Ако не можете да помогнете финансово, ще съм безкрайно благодарна дори само за споделяне на кампанията.", споделя Ива.

Повече за кампанията вижте ТУК

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