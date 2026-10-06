Археолози откриха следи от хора от ледниковата епоха в пещера в Босна

Археолозите са установили, че ловците-събирачи са пристигнали на скалния издатък Баданж в Босна и Херцеговина още преди 20 000 години – поне 5000 години по-рано, отколкото се е смятало досега. Това съобщава изданието Arkeo News.

Откритието на археолозите в Босна

Изследователите комбинирали материали от ранни разкопки с находки от четири полеви сезона, започващи през 2019 г. Те анализирали 29 радиовъглеродни датировки, 22 от които са получени от надеждни археологически контексти.

Преди това за това място са били получени само няколко надеждни дати, което показва много по-кратък период на заселване. Според нови данни хората са се завърнали в Бадан преди около 20 000 и 12 000 години. Този период обхваща прехода от най-студените фази на последния ледников период, което позволява на археолозите да проследят как инструментите, диетата и социалните практики са се променяли с климата.

Баданж се намира близо до град Столац в южната част на страната. Това е голям скален издатина на склон, на 30 метра над долината на река Брегава, която свързва долината на Неретва с планинските райони на Босна. Обектът е част от малка група обекти в източната част на Адриатическо море, съдържащи следи както от ранната, така и от късната епиграветска фаза.

От 70-те години на миналия век учените проявяват интерес към това място - тогава местните жители открили там каменни артефакти. Разкопките разкрили каменни и костни инструменти, бижута и гравиран камък – един от най-известните образци на палеолитно изкуство в Босна и Херцеговина. Те са оставени от представители на епиграветската култура, културна традиция в Южна Европа през късния горен палеолит.

Най-старите датирани слоеве са отпреди 21 000 до 19 500 години, но археолозите все още не са достигнали до скалната основа. Доказателства за още по-ранно човешко присъствие могат да бъдат открити на по-големи дълбочини, но само по-нататъшни разкопки ще разкрият това. Изследването е публикувано в списанието Radiocarbon.

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Друго интересно откритие направиха археолози, разкопаващи един от най-големите религиозни комплекси в Римска Галия, са открили изключително богата колекция от скулптури и релефи, както и нови доказателства за сложна система за водоснабдяване.

Нова проучвателна кампания в светилището „Сен Мартен о Вал“ в Шартр, Франция, доведе до серия от редки открития на мястото, което вече се смята за един от най-важните оцелели римски религиозни комплекси в страната, съобщава Heritage Daily.

Сред най-важните находки са множество фрагменти от статуи и скулптурни релефи, открити около и в големия централен басейн. Археолозите смятат, че някои от тях изобразяват митологични сцени и може би някога са били част от сложни скулптурни групи, които са украсявали фасадата на монументална сграда. Броят на статуите е значителен. Подобни останки са рядкост в Шартр.