Десетилетие след като губи зрението си: Жена може да вижда отново - през зъба си

Канадски хирурзи извършиха изключително рядка и необичайна операция за имплантиране на зъб в око. Лекарите са възстановили зрението на 75-годишната Гейл Лейн, използвайки необичайната трансплантация - един от зъбите на пациентката е бил сложен в окото ѝ. След 10 години без зрение, тя вижда лицето на партньора си и махащата опашка на кучето си за първи път. 75-годишната Гейл Лейн е една от трите канадки, претърпели рядката операция със зъб в окото, технически наречена остео-одонто кератопротеза, през февруари.

За първи път в Канада

Първо зъбът е изваден и имплантиран в бузата ѝ за няколко месеца, за да може да се покрие с тъкан. След това в него е била поставена леща и цялата структура е трансплантирана в очната кухина.

"Виждам много цветове и мога да виждам навън. Дърветата, тревата и цветята, прекрасно чувство е да мога да видя някои от тези неща отново", каза Лейн.

Тя срещна партньора си Фил, след като губи зрението си, и никога преди не виждала лицето му. Близо шест месеца след като операцията е завършена, Лейн го вижда за първи път.

Въпреки че операцията е извършвана и в други части на света, офталмологът д-р Грег Молони от болница „Маунт Сейнт Джоузеф“ във Ванкувър е първият, който я прави в Канада. "Това е сложна и странна операция, но по същество включва подмяна на роговицата", каза Молони.