Уникално откритие: Учени успяха да извлекат дрожди за мая за хляб от мумия на 5000 години

Учени направиха уникално откритие, използвайки биологичен материал от 5000-годишната мумия на Ледения човек. Изследователите са открили колония от древни, студоустойчиви дрожди върху мумифицираното тяло, намерено от туристи в Австрийските Алпи през 1991 г., и са решили да тестват кулинарните му свойства. За това пише „Дейли Стар“ .

Успешен експеримент с най-старата мумия в Европа

Изследователи от Изследователския институт за изследване на мумиите Eurac решили да тестват колония от микроорганизми, адаптирани към екстремни температурни условия. Микробиологът Мохамед Сархан и неговият екип изолирали тези дрожди, за да видят дали след хилядолетия бездействие, те биха могли да послужат като основа за създаване на обикновена закваска за ядливо тесто. Този експеримент надминал очакванията на учените.

„Проработи. Като тесто, беше наистина, наистина добро“, казва Мохамед Сархан.

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Изследователят добавя още, че в бъдеще подобни древни микроорганизми биха могли да бъдат култивирани в индустриален мащаб за производството на тестени изделия или бира.

Тайните на най-старата мумия в Европа

Йоци се смята за най-старата известна естествена мумия в Европа. Установено е, че мъжът, висок приблизително 160 сантиметра, вероятно е бил убит от стрела на около 40-годишна възраст. Тялото му е лежало в ледник в Йоцталските Алпи на границата между Австрия и Италия в продължение на приблизително 5300 години и от откриването му е трайно съхранявано в специална хладилна камера при температура от -6 градуса по Целзий. Съдебномедицинската експертиза разкрива, че малко преди смъртта си той е ял месо и пшеница.

Въпреки хилядолетията на разпад и съвременните условия за съхранение, бактериите продължават да колонизират останките на Йоци. Учените са открили микроби в червата му, които днес най-често се срещат само в не-западни общности, като например ловците-събирачи Хада в Танзания. В същото време микробиолозите са забелязали, че съвременни микроорганизми, случайно внесени по време на консервационни работи, също са се появили върху тялото на Ледения човек. Екипът на д-р Сархан следователно проучва дали това необичайно съвместно съществуване на древни и нови бактерии компрометира запазването на уникалната мумия.

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Още интересни факти за най-старата мумия в Европа

Днес за Йоци внимателно се грижат изследователи от Археологическия музей на Южен Тирол в Болцано, Италия. Тялото му се съхранява в специална хладилна камера, където се поддържа постоянна температура от -6 градуса по Целзий. Няколко пъти в годината останките му се напръскват със стерилна вода, за да се създаде леден защитен „екзоскелет“, гарантиращ, че ледената мумия ще остане в същото състояние, в което е била намерена. Въпреки че са изминали повече от три десетилетия от откритието на Йоци, учените продължават да го изучават, разкривайки подробности за живота в неолита.

Учените са открили, че Йоци е бил левичар и е носел мъжки обувки номер 39. Очите му, които, изненадващо, все още са били в орбитите си, дълго време са се смятали за сини, но геномният анализ е доказал, че това не е така. Той е имал кафяви очи и тъмнокестенява коса, както и типичен средиземноморски тен на кожата.

Йоци е имал непоносимост към лактоза и рядка генетична аномалия, която е пречила на развитието на ребрата му. Той е страдал от кариес, чревни паразити, лаймска болест и болки в коленете, бедрата, раменете и гърба. По тялото му са открити шестдесет и една татуировки. Най-интересното е, че те изобразяват модели на износване по костите и ставите му, както и акупунктурни точки.

През живота си Йоци е претърпял няколко счупвания на ребра и счупен нос, а вдлъбнатините по ноктите му показват, че е бил многократно подлаган на физически стрес в месеците преди смъртта си, вероятно поради недохранване. Той е бил генетично предразположен към атеросклероза. Компютърна томография потвърждава, че това е най-старият известен случай на сърдечно заболяване в света. Установено е и при други мумии сърдечно-съдови заболявания , но тяхната възраст е не повече от 4000 години.

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