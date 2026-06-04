От зората на нашата ера: Откриха кладенец в античния град Хераклея Синтика (СНИМКИ)

За пръв път кладенец на територията на античния град Хераклея Синтика проучват археолозите от екипа проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН).

„Не очаквахме да е толкова дълбок – продължава надолу и след четвъртия метър“, съобщиха от Archaeologia Bulgarica.

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“Издълбан е направо в меката скала в източния край на форума, вероятно около началото на новата ера. Само в горния си край е иззидан с радиално поставени камъни.

Досега се натъкнахме на животински кости, на фрагменти от тухли и керамични съдове. Имаше и бронзови монети в горната част, те вече са дадени за почистване.

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За нас е важно да стигнем до дъното, за да разберем кога хераклейци са се отказали от кладенеца и е започнало затрупването“, коментира проф. Вагалински.

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Наблизо, западно от храма на Херакъл, друга част от екипа му се натъкна на мраморна колона. Все още не е ясно дали е от храма, от друга сграда или от улица. Работната датировка е II -III век.

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