Изгубеният Град на цезарите: в търсене на легендата

Въпреки слуховете и разказите, разпространявани от около 200 години, и експедициите, изпратени да се опитат да го открият, никога не са попаднали на конкретни доказателства за съществуването му.

Историите около митичния Град на цезарите повтарят истории за други легендарни изгубени градове, които са пленявали и омагьосвали поколения мечтатели и изследователи, особено през ерата на европейската колонизация, пише Ancient Origins.

Подобно на легендарната Атлантида на Платон, примамливите истории за отдавна забравени градове, пълни със съкровища, пленили въображението на търсещите богатство авантюристи, вдъхновявайки мнозина да се впуснат в опасни пътешествия из необятната шир на Южна Америка.

Legend of the lost city of Caesars, the invisible land of Patagonia.



