Жирафите имат 2 пъти по-високо кръвно от хората - учени обясниха защо това не е опасно за тях

Жирафите са известни с дългите си шии, но именно тази дълга шия принуждава телата им да работят в екстремни условия. Поради необходимостта да изпомпват кръв на значителна надморска височина, тези животни имат изключително високо кръвно налягане – средно 200-250 mmHg, повече от два пъти повече от това на повечето бозайници, според Discoverwildlife .

Защо високото кръвно на жирафите не е опасно за тях?

Въпреки това, жирафите не страдат от усложнения, които биха били животозастрашаващи за хората. Изследователи от Университета в Аделаида (Австралия) и Университета в Претория (Южна Африка) са открили , че не само дългите им вратове, но и краката им играят важна роля в това.

Според учените, повдигнатото положение на сърцето, благодарение на дългите крайници, частично намалява натоварването на сърдечно-съдовата система. Това помага за по-ефективното транспортиране на кръвта до мозъка, въпреки силата на гравитацията.

Анализът на фосилните останки от семейство жирафи също така разкри, че дългите крака са еволюирали по-рано от дългите шии. Това предполага, че тези две характеристики са еволюирали постепенно и взаимосвързано.

Въпреки това, е отбелязано, че тази анатомия има и своите недостатъци. По-конкретно, когато пият вода, жирафите са принудени да разтварят широко краката си, което ги прави по-уязвими за хищници.

Други интересни факти за жирафите

Жирафите се раждат с „осикони“ (роговидни издатини на главите им), които първоначално се появяват като покрити с кожа издатини от мек хрущял, разположени на главата. С узряването си те се уголемяват, осифицират и се сливат с черепа на животното.

Белите дробове на жирафа могат да поберат между 50 и 70 литра въздух.

Жирафите имат седем шийни прешлена, точно както хората. Има обаче разлика: прешлените на жирафите са свързани с сферично-гнездови стави, които им позволяват широк обхват на движение.

Езикът на жирафа може да достигне 50 см дължина. Животните използват този орган, за да хващат предмети.

Жирафите си набавят вода от листа и растения, което означава, че могат да пият вода само няколко пъти седмично. Те се нуждаят само от 30 минути сън дневно или дори по-малко.

За да защитят малките си, женските жирафи си помагат взаимно и образуват така наречените „детски групи“. Възрастните мъжки жирафи напускат групата, в която са родени, и най-често прекарват остатъка от живота си сами, освен по време на брачния период.

