Маските за еднократна употреба - екологична бомба със закъснител

&

Ще останат ли маските част от живота ни? Социалното дистанциране и задължителното носене на маски могат да се превърнат в неразделна част от обществения живот в продължение на ... Прочети повече

Първоначално изхвърлената маска може да разпространи коронавирус сред събирачите на отпадъци или гражданите, които първи се натъкнат на боклука. Знаем, че при определени условия вирусът може да оцелее върху хирургическа маска в продължение на седем дни. Европейският парламент също бе разкритикуван за използването на “непроследими, еднократни, токсични и нерециклируеми” маски за еднократна употреба.Базираната в Брюксел неправителствена организация Zero Waste Europe обвинява служителите на Европарламента в пренебрегване на собствените си екологични цели. Ръководството на ЕП позволява употребата само на маски за еднократна употреба - хирургически или тип FFP2, но неправителствената организация вместо това препоръчва да се позволят маски, които могат да се използват многократно. В препоръката се казва, че с тях пак ще се гарантира безопасността на всички членове на ЕП и служителите на институцията, но за разлика от маските за еднократна употреба ще е много по-щадящо за природата Загрижеността им се изразява в писмо, изпратено до председателя на ЕП Давид Сасоли миналата седмица.Много от маските свършват в обществени паркове, гори или плажове. С течение на разграждането им се формират потенциално токсични микро- и нанопластмасови частици или носители на други токсични вещества в околната среда, предупреждават изследователи от Университета на Южна Дания. Последните проучвания изчисляват, че човечеството използва поразителните 129 милиарда маски за лице всеки месец или по 3 милиона в минута. “С нарастването на броя на докладите за неподходящо изхвърляне на тези маски трябва спешно да се признае потенциалната заплаха за околната среда и да се предотврати превръщането ѝ в следващия пластмасов проблем за бъдещите поколения”, предупреждават изследователите в коментар в научното списание Frontiers of Environmental ScienceEngineering. Ръководители на проучването са екологичният токсиколог Елвис Генбо Сю от Университета на Южна Дания и професорът по гражданско и екологично инженерство Чжъюн Джейсън Рен от Университета в Принстън. Въпреки че маските са най-добрите съюзници за намаляване на вирусното предаване, съставът им от много различни материали ги прави трудни за рециклиране. “Общите хирургически маски за еднократна употреба са направени от три слоя”, обясняват изследователите. “Външният слой е от неабсорбиращ материал, например полиестер, който предпазва от пръски течности. Междинният слой е нетъкан текстил - полипропилен и полистирол, създаден чрез процес на разтопяване, който предотвратява проникването на капки и аерозоли чрез електростатичен ефект. И накрая, вътрешният слой е направен от абсорбиращ материал като памук, за да абсорбира парите”, обясняват учените.“Многократните маски зачитат принципите на кръговата икономика и устойчивост. Те са направени от безопасни и устойчиви материали и може да бъдат използвани повторно, като по този начин се предотвратява генерирането на отпадъци”, обяснява изпълнителният директор на организацията Zero Waste Europe Джоан Марк Саймън пред брюкселското списание “Парламент”. “Маските за еднократна употреба, като тези, които Европейският парламент изисква в своите насоки, често са пълната противоположност на това. Не казваме, че задължителното използване на маски в помещенията на парламента е лоша идея - това е легитимно, необходимо, гарантиращо здравето и безопасността предвид настоящата криза с COVID-19. Въпросът е за типа маски, които ЕП счита за приемливи”, добавя Джоан Марк Саймън. “100% от персонала работи дистанционно и само много ограничен брой служители присъстват физически в помещенията на Европарламента”, подчерта говорител на ЕП в коментар на критиките. Огромното производство на маски за еднократна употреба е в мащаб, подобен на този на пластмасовите бутилки, което се оценява на 43 милиарда на месец. Въпреки това, за разлика от бутилките, 25% от които се рециклират, няма официални указания за рециклиране на маските, което прави по-вероятно те да бъдат хвърлени като общ отпадък, пишат изследователите от Университета на Южна Дания. Ако не се предадат за рециклиране подобно на други пластмасови отпадъци, еднократните маски могат да попаднат в околната среда, сладководните системи и океаните. Атмосферните влияния спомагат за разграждането им и така може да се генерират голям брой микрочастици, по-малки от 5 мм, само за няколко седмици. Установено е, че микропластмасите пътуват във въздушни течения и са наблюдавани в Алпите, Антарктида и на връх Еверест.“Още по-голяма загриженост буди фактът, че маските са направени директно от микропластмасови влакна с дебелина от 1 до 10 микрометра. Когато се разпада в околната среда, маската може да освободи повече микропластмаса, и то по-лесно и по-бързо от познатите найлонови торбички”, пишат изследователите. “Тези въздействия може да бъдат допълнително влошени от производството на маски от ново поколение - наномаски, които директно използват пластмасови влакна с наноразмерни и да добавят още един нов източник на замърсяване с нанопластмаса”, предупреждават експерти. Учените признават, че засега няма данни за разграждането на маските в природата и доколко те допринасят за големия брой пластмасови частици, открити в околната среда. “Но ние знаем, че подобно на други пластмасови отпадъци, еднократните маски също могат да натрупват и отделят вредни химични и биологични вещества, като бисфенол А, тежки метали и патогенни микроорганизми. Те могат да имат непряко неблагоприятно въздействие върху растенията, животните и хората”, казва Елвис Генбо Сю. Авторите на проучването предлагат няколко стъпки, с които да се сведат до минимум екологичните последици като създаване на кошчета за събиране само на маски за еднократка употреба; стандартизация, насоки и стриктно прилагане на планове за управление на отпадъка, генериран от маските и замяна на еднократните маски с такива за повторна употреба като памучните. Като пример се посочва, че още през ноември 2020 г. навсякъде във втория по големина град в Дания - Орхус, бяха поставени кошчета за отпадъци, предназначени само за еднократни маски. Всеки от контейнерите побира около 3000 маски.