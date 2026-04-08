Медицина само за мъже? Системата, която забравя жените

Здравето на жените продължава да бъде пренебрегвано: пациентките по-често биват погрешно диагностицирани, оплакванията им се игнорират и по-рядко се предписва необходимо лечение. Експертите на ООН отбелязват, че здравната система все още до голяма степен не отчита специфичните характеристики на женското тяло. Макар, че жените живеят средно по-дълго от мъжете – приблизително 73,8 години срещу 68,4, те прекарват значителна част от живота си с хронични заболявания.

Cost of Bleeding: Англия стартира кампания срещу несправедливост към жените

Подценяват болката

Лекарите често подценяват болката на жените, а самите пациентки се сблъскват с недоверие и късна диагноза, отбелязват експертите. Една от причините са остарелите подходи. Например, гинекологичните прегледи са се променили малко през последните 150 години. Инструментите, разработени през 19 век, все още се използват широко, а дискомфортът по време на процедурите дълго време се е смятал за „нормален“.

Липса на финансиране

Изследванията на женските проблеми също често са недофинансирани. Това се отнася и до предменструалният синдром, който засяга по-голямата част от жените, а дълго време остава пренебрегвана тема на изследване. Междувременно състояния, които засягат по-малък брой мъже, се изучават по-активно и получават повече ресурси.

Промяна

Но ситуацията постепенно се променя. През 2023 г. Испания стана първата страна в Европа, която въведе платен менструален отпуск, признавайки сериозността на менструалната болка, присъединявайки се към Япония, Индонезия, Южна Корея, Тайван и Замбия. Въпреки това, дори тези мерки все още не са напълно ефективни: жените рядко упражняват това право поради стигмата.

Късната диагноза също остава сериозен проблем. Например, ендометриозата – състояние, което засяга една на всеки десет жени по света – може да отнеме години, за да се диагностицира, това често отнема от 4 до 12 години. През това време пациентките живеят с болка, като често им се казва, че състоянието им е „нормално“.

Изключени

До 90-те години на миналия век жените бяха практически изключени от клинични изпитвания. Това означаваше, че лекарствата и леченията са разработвани предимно с оглед на мъжката физиология. Последиците се усещат и днес: жените изпитват повече странични ефекти и симптомите им често се тълкуват погрешно.

Дори при сърдечно-съдовите заболявания, водещата причина за смърт сред жените, диагнозата остава несъвършена. Класическите симптоми на инфаркт – като болка в гърдите, разпространяваща се към ръката – се описват въз основа на опита на мъжете. Жените обаче могат да изпитват различни симптоми: умора, гадене, болки в гърба или болки в челюстта. Поради това помощта често се оказва твърде късно.

