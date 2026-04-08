Учени откриха нов род гигантски тарантули с необичайно поведение

Учените са открили няколко нови вида тарантули, които са толкова различни от познатите досега и поради тази причина те са създали отделен род за тях, наречен Satyrex. Това се съобщава в статия на Science Daily.

Проучването е проведено от международен екип, ръководен от Алиреза Замани от Университета в Турку. Новите паяци са открити на Арабския полуостров и в Африканския рог.

Нов вид тарантули

Според изследователите, тези тарантули притежават уникални анатомични характеристики. По-конкретно, мъжките имат най-дългите пипала от всички известни тарантули. Най-големият вид, Satyrex ferox, има размах на краката от приблизително 14 см, а пипалата му могат да достигнат 5 см дължина.

Името на рода съчетава думата „сатир“ от гръцката митология и латинското rex („цар“), което подчертава необичайния външен вид на тези паяци.

Един вид, Satyrex ferox, е получил име, което означава „свиреп“ и то напълно съответства на поведението му.

Според учените, паякът реагира агресивно дори на незначителни заплахи: повдига предните си крака и издава съскащи звуци, създадени чрез триене на специални косми.

Снимката е илюстративна

Изследователите предполагат, че много дългите пипала на мъжките имат практическо предназначение - те им помагат да поддържат безопасно разстояние от женската по време на чифтосване и да избегнат нападение.

Новият род включва няколко вида, по-специално: Satyrex arabicus, Сомалийски сатирекс и Satyrex speciosus. В него е включен и познатият преди това вид Satyrex longimanus, който преди това е бил класифициран по различен начин.

Учените отбелязват, че именно необичайно дългите пипала са се превърнали в ключова характеристика за създаването на новия род.

Преди това за първи път в Украйна беше открит рядък вид паяк, Parasyrisca arabonica, известен преди това само в Унгария и Южен Урал. Откритието е изненада дори за опитни арахнолози. То е направено от екип от изследователи, работещи на територията на екологичната станция „Дълбоки Балъки“. По време на теренна работа регистрира уникален паяк в един от капаните, поставени за наблюдение на нови видове.

Нина Полчанинова, доцент в Харковския национален университет, съобщи, че това е първото откритие на Parasyrisca arabonica в Украйна. Откритието може да промени разбирането на учените за ареала на вида.

Паякът има отличителна структура на тялото и поведение, които сега се изучават подробно: реакцията му на светлина, видовете движение и адаптацията му към местния климат.

Учените планират да продължат изследванията си, тъй като откриването на такъв рядък вид може да показва неизследвани екосистеми в Киевска област, които се нуждаят от защита.

