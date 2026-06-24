Кметът на Созопол за високите цени: Туристите да не ходят при некоректните търговци

Времената, в които някой можеше да разчита на мисленето "ден година храни", отдавна приключиха. Туристите да избират само местата, на които ги посрещат с уважение, отношение и коректност.

Този призив отправи кметът на община Созопол Тихомир Янакиев, който обяви, че "Созопол" е име със стойност и тъй като стойността се пази със стандарт, местните власти ще бъдат безкомпромисни при проверките и контрола върху дейността на търговците.

Кметът не определя цените

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"Всяка година по това време чета в интернет как Созопол бил „абсурдно скъп“. И всяка година ме питат: „Кмете, защо кафето тук струва толкова, а цацата – толкова?“ Нека бъдем наясно. Живеем в свободна България. Кметът не определя цените в частния бизнес. Нито мога, нито имам законово право да казвам на когото и да било колко да струва продуктът му. Това е негово право. Мое право и задължение обаче е да гарантирам, че правилата в Созопол важат еднакво за всички. И тук компромиси няма да има", категоричен е Янакиев.

По думите му Созопол е град, чийто живот е тясно свързан с туризма и за много семейства това не са просто няколко летни месеца - това е поминък, труд, работни места, начин на живот и бъдеще.

"Ден година храни" приключи

"И именно затова всички носим отговорност. В Созопол имаме хотелиери, ресторантьори и предприемачи, които инвестират, развиват бизнеса си, предлагат качество и работят така, че хората да се връщат отново. Те имат уважението ми и моята пълна подкрепа. Но има и хора, които все още не разбират едно просто нещо: Времената, в които някой можеше да разчита на мисленето „ден година храни“, отдавна приключиха", пише още градоначалникът.

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Според Янакиев днес хората имат избор, пътуват повече, сравняват повече и споделят повече.

"Един доволен турист струва много повече от една бърза печалба. Затова не може някой да смята, че е нормално да работи без отношение към клиента, да прикрива или изопачава информация, да не поддържа пространството около себе си, да нарушава обществения ред и да очаква, че това няма значение", коментира Янакиев.

Созопол е име със стойност и затова контролът ще е безкомпромисен

Той е категоричен, че Созопол е име, което поколения наред са изграждали с труд, отношение и характер.

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"Името на този град има стойност. А стойността се пази със стандарт. Затова през този сезон контролът ще бъде постоянен и последователен. Няма да проверяваме цените. Ще следим за спазването на правилата", смята кметът.

Той изреди и какво се изисква от търговците - "ясна и коректна информация към клиента. Отговорност към пространството около търговските обекти. Спазване на обществения ред и на правилата, които важат за всички. Еднакви стандарти за всеки. Без изключения".

Туристите да избират само коректни търговци

Янакиев отправи и една молба към туристите и гостите на града - да подбират местата и търговците, на които гласуват доверие.

"Вие сте най-силният съдник. Избирайте местата, които ви посрещат с уважение, отношение и коректност. Защото добрият бизнес винаги печели доверието на хората. А доверието е най-ценната валута в туризма", пише още кметът.

"Созопол е град с хилядолетна история, култура и достойнство. И всички ние носим отговорност да пазим името, което този град е изграждал векове наред. Желая на всички силен, честен и успешен сезон", завърши обръщението си Янакиев.