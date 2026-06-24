Хайде поименно: Времето си тече, Олег Невзоров и Баба Алино стоят засега на трупчета

Да пратиш прокурори във Варна означава, че много не се доверяваш на районната прокуратура там. Трябва да се види истински или неистински са актовете за строеж, има ли пране на пари, има ли злоупотреба с данни. Отговорите трябва да ги дадат разследването и прокуратурата. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Атанас Славов по случая със соченото за незаконно строителство в местността "Баба Алино" във Варна, според когото е очевидно, че се търси как да бъде уязвен варненският кмет Благомир Коцев. Не казвам, че е чист – но да се видят доказателствата. Ако има такива, да се сложат на масата, да се стигне до съд и всеки да се защити, уточни Славов, който е конституционалист и беше правосъден министър в правителството, водено от акад. Николай Денков.

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Ако има установена злоупотреба с власт, ако има корупционна дейност, прокуратурата да си свърши работата – не може само да се пускат слухове и тези, настоя Славов. И предупреди, че казусът с "Баба Алино" може да продължи с години.

СНИМКА: БГНЕС

Попитан от bTV за протекцията над инвеститора Олег Невзоров, Славов напомни – през изминалата година управляваше ДПС. Депутатът от ПП-ДБ поиска от МВР да изнесе данни, защото явно ги има - "както се казва – поименно". Специално той обърна внимание дали има данни за хора с апартаменти, от които може да се очаква да посредничат и осигурят институционален чадър за Олег Невзоров. Атанас Славов пак обърна внимание и на ролята на ДАНС за пребиваването на Невзоров в България – припомняме, че разследващият сайт Bird.bg разкри доста отдавна вече, че той е останал в страната след като е бил пред експулсиране, но тогавашният ръководител на ДАНС Деньо Денев е спрял заповедта. Премиерът Румен Радев поиска проверка дали това е вярно – той го стори още преди почти месец, досега не е ясно дали проверката е приключила и какво е показала – ОЩЕ: Радев иска да знае кой е отменил експулсирането на Олег Невзоров

Съдебната реформа и бюджетът

Що се отнася до съдебната реформа, Славов настоя, че изглежда ГЕРБ може да прави добри за себе си сделки и на ключови места да има свои хора. Депутатът се надява, че избор на нов ВСС - и на двете колегии, ще се случи преди провеждането на президентските избори в България т.е. избор да има до края на октомври тази година.

Много неясноти има, може в следващите часове да се променят много неща. Искаме 3% дефицит - от "Прогресивна България" говорят за рязане на разходи, а казват и 6% дефицит, уточни Славов. И обясни, че управляващите били съгласни държавните служители да си плащат осигуровките, но пропорционално да им се вдигнат заплатите - специално за МВР и военните това е недопустимо, намекна депутатът.

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