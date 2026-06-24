От юли почваме да плащаме по 3€ на артикул от Китай, скоро ни готвят и нова такса

От 1 юли в ЕС влиза в сила фиксирана митническа такса от 3 евро върху нискостойностни пратки от електронната търговия под 150 евро, внасяни от трети държави. Таксата е по тарифна позиция, а не за самата пратка - ако пакетът съдържа памучна блуза и вълнена блуза, митото се изчислява за всяка категория поотделно.

Това обясни зам.-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов, който допълни, че българската държава ще спечели от новите такси върху онлайн покупките от сайтове като Temu, Shein и Aliexpress.

Мярката обхваща пратки, продадени от регистрирани в IOSS (Import One-Stop Shop) доставчици - приблизително 93% от целия поток на е-търговия. Пратки от продавачи извън IOSS засега не са включени, но Комисията запазва правото да разшири обхвата след оценка от октомври 2026 г., припомня той.

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По думите му мярката е най-болезнена при евтините артикули. "При продукт от 5 евро таксата представлява 60% от стойността на стоката. При продукти на стойност между 2 и 10 евро оскъпяването може да бъде с десетки проценти", разяснява Барбалов.

Държавата ще печели

Според него митата са традиционен собствен ресурс на ЕС - 75% от приходите отиват в бюджета на Съюза, а 25% остават за националните бюджети.

"При около 20 милиона пратки, достигнали до българските потребители само през 2024 г., директният ефект за националния бюджет е ориентировъчно 35–65 млн. евро. за второто полугодие на 2026 г. при различни сценарии", изчислява той.

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Барбалов е на мнение, че по-значима е очакваната косвена ползa - разширяване на данъчната основа, намаляване на загубите от подценен внос и защита на местното производство в уязвими сектори - текстил, обувки, електроника.

Готви се нова такса

Той обясни и защо се налага мярката. "Близо 91% от пратките са с произход Китай. Налице е занижаване на декларираната стойност и изкуствено раздробяване на пратките. Мярката следва и решението на Съединените щати да премахнат собствения праг от 800 долара за безмитен внос, което сигнализира глобален отказ от безмитно третиране на малките пратки", пише Барбалов.

Той уточни, че скоро предстои въвеждането на още една такса.

"От октомври 2026 г. Комисията е задължена да следи за отклонение на търговски потоци, а от ноември 2026 г. се очаква допълнителна такса за обработка от около 2 евро на пратка", коментира Барбалов.