Пиян шофьор вилня във Варна, размахал и пистолет

Гости във Варна стават свидетели на действията на пиян шофьор, който се врязва в няколко автомобила и заплашва с пистолет потърпевшите. Мъжът проявява агресия и към пристигналите на място полицаи. "Беше като сцена от филм на ужасите", разказва Иво Иванов в ефира на Нова телевизия. "Паркирам, гася двигателя. В колата сме аз, жена ми, детето и майка ми. Чу се свистене на гуми и мръсна газ. Видях в огледалото как една кола лети неконтролируемо. Удари ни с бясна сила от страната на детето, а майка ми изхвърча на тротоара", обясни той.

ОЩЕ: Целият ресурс на МВР на пътя в битката с джигитите и гонките

По думите на друг очевидец пияният шофьор размахвал пистолет и отправял заплахи от рода "Ще ви застрелям", "Ще ви убия". "Не искаше доброволно да излезе от автомобила. Полицията трябваше да го извади насила", сподели още той.

Главен инспектор Иван Димитров обясни, че мъжът е извадил пневматично оръжие, тип еърсофт. "Получихме сигнал за катастрофа с евентуално употребил алкохол шофьор. Докато екипите пътуваха към мястото на инцидента, получихме втори сигнал, че шофьорът е въоръжен. Веднага насочихме втори екип и служители на „Пътна полиция”. Колегите на място задържаха лицето”, обясни той.

По думите му мъжът е неосъждан, но в миналото е водена проверка срещу него за хулиганска проява.