Защо най-вероятно не перете хавлиените кърпи достатъчно често?

Кърпите, с които се подсушаваме, се използват често и по този начин събират много микроби. Но колко време трябва да изчакате, преди да ги сложите в пералнята? Вероятно вече днес сте се избърсали с такава кърпа. Но колко чиста всъщност беше кърпата, с която се подсушихте? Мнозина от нас ги слагат в пералнята веднъж седмично, докато едно проучване сред 100 души установи, че около една трета от хората го правят веднъж месечно. Според едно проучване във Великобритания пък малцина признават, че го правят само веднъж годишно.

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И макар тези пухкави влакна да не показват никакви видими признаци на замърсяване, те са развъдник за милиони микроби. Проучвания са показали, че кърпите могат бързо да се замърсят с бактерии, които обикновено се срещат върху човешката кожа, но също и с такива, които се намират в червата ни.

Влажните кърпи и телата ни

Дори след измиване телата ни все още са покрити с микроби и, може би не е изненадващо, че когато се избърсваме, част от тях се прехвърлят върху кърпата ни. Но микробите, които живеят върху кърпите ни, идват и от други източници – гъбички и бактерии, пренасяни по въздуха, могат да се заселят върху влакната на кърпите, докато те висят. Част от бактериите произхождат от водата, с която изначално сме изпирали кърпите.

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В Япония някои домакинства дори използват повторно останалата вода от ваната за пране на следващия ден. Едно проучване, проведено от изследователи от Университета в Токушима в Япония, установи, че макар това да спестява вода, много от бактериите, открити в използваната вода от ваната, след това се пренасят върху кърпите и дрехите след прането.

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А за онези от нас, които предпочитат да оставят кърпите си да съхнат в същата стая, в която се намира тоалетната, има една доста отвратителна новина – всеки път, когато пускате водата, вероятно поръсвате кърпите наблизо с бактерии от тоалетната, заедно с частици от телесните отпадъци на вашето семейство, съобщава BBC.

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С течение на времето тези микроби могат да започнат да образуват биофилми върху кърпите, които дори могат да променят външния им вид. След два месеца, дори и при редовно пране, бактериите, обитаващи памучните влакна на кърпите, започват да придават потъмнял вид на тъканта. Но може би не е изненадващо, че общото количество бактерии и видовете им зависят от навиците за пране в домакинството. Истинският въпрос е: доколко трябва да се притеснявате от бактериите, обитаващи кърпите ви?

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Темата за прането на кърпи може да изглежда тривиална, но Елизабет Скот, професор по биология и съдиректор на Центъра за хигиена и здраве в дома и общността към Университета "Симънс" в Бостън, САЩ, се интересува от това, какво може да разкрие тя за начина, по който микробите се разпространяват из дома. "Те не просто се намират по кърпите по естествен път", казва тя. "Всичко, което ни вреди върху кърпата, вероятно произхожда от човек."

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Всъщност върху кожата ни живеят около 1000 различни вида бактерии, наред с много други вируси и гъбички. Но повечето от тях всъщност са полезни за нас – помагат ни да се предпазим от инфекции, причинени от други, по-малко благоприятни бактерии, разграждат някои от химикалите, с които се сблъскваме в ежедневието, и играят важна роля в развитието на имунната ни система.

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Много от бактериите, които се срещат върху кърпите, са от същите видове, които намираме върху кожата си, но са разпространени и в средата, в която живеем. Сред тях са видове от рода Staphylococcus и Escherichia coli, която често се среща в човешкия чревен тракт, но също така и бактериите Salmonella и Shigella, които са чести причини за хранителни отравяния и диария.

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Но някои от тези бактерии са и опортюнистични патогени – те са безвредни, освен ако не попаднат на място, където могат да причинят повече вреда, като например рана, не развият способността да произвеждат определени токсини или не успеят да заразят хора с отслабена имунна система.

Любимо място за бактериите

Колкото по-дълго използваме кърпите и колкото по-дълго те остават влажни, толкова по-благоприятна става средата за микробите. Кожата ни също е естествена бариера срещу инфекции. Тя е първата ни линия на защита срещу бактерии и други патогени, така че пренасянето на бактерии от кърпата към кожата ни не би трябвало да ни тревожи прекалено много. Има обаче някои доказателства, че измиването, търкането и избърсването с кърпа също може да наруши бариерната функция на кожата.

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Може би най-големият проблем възниква, когато по ръцете ни попадат потенциално опасни микроби, докато ги подсушаваме, преди да докоснем устата, носа и очите си. А това може да означава, че кърпите, които използваме най-често за ръцете си, може би заслужават повече внимание. Кухненските кърпи, които се използват за съдовете, ръцете и повърхностите, също са друг източник на разпространение на патогени, пренасяни чрез храната.

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Гастроентеричните инфекции, причинени от салмонела, норовирус и E. coli, "всички се предават чрез кърпи", според Скот. Проучвания са установили също, че вируси като Covid-19 могат да оцелеят върху памук до 24 часа, въпреки че предаването чрез допир до заразени повърхности не се счита за основен начин на разпространение на вируса.

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Други вируси, които се разпространяват чрез контакт, като например вируса на мпокс, могат да представляват по-голям риск и здравните власти не препоръчват споделянето на кърпи или спално бельо с хора, които са заразени.

Изследванията показват също, че човешките папиломавируси, които са често срещана причина за брадавици и веруки, също могат да се разпространяват чрез контакт с кърпи, споделяни с други хора.

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Рискът от предаване на инфекции чрез кърпи за ръце за многократна употреба е една от причините, поради които болниците и обществените тоалетни вече са склонни да използват хартиени кърпи за еднократна употреба и сушилки за ръце, въпреки че доказателствата не са еднозначни относно това коя от тези опции е по-добра.

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Очевидно е, че колкото по-дълго използваме кърпите и колкото по-дълго те остават влажни, толкова по-благоприятна става средата за микробите, което увеличава вероятността от размножаване на вредни микроби върху тях.

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Но според Скот и нейните колеги, обръщането на внимание на хигиената на кърпите може да помогне и в борбата с един от най-големите здравни проблеми, пред които е изправен светът. Бактериите, резистентни към антибиотици, като MRSA, могат да се предават чрез контакт с замърсени предмети.

Жан-Ив Майар, професор по фармацевтична микробиология в Университета в Кардиф, казва, че практики като редовното пране на кърпите могат да помогнат за намаляване на бактериалните инфекции и оттам – за намаляване на употребата на антибиотици. "Домашната хигиена е свързана изцяло с превенцията, а превенцията е по-добра от лечението", казва Майар.

И така, колко често трябва да перем кърпите си?

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Скот препоръчва кърпите да се перат веднъж седмично. Тази препоръка обаче не е строго правило. "Това не е особено логично, защото ако някой е болен, той има повръщане и диария", казва тя. "Тези хора трябва да имат собствена кърпа, а тези кърпи трябва да се перат ежедневно. Това е т.нар. целенасочена хигиена – справяш се с риска в момента, в който той възникне."

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Едно проучване в Индия установи, че 20% от анкетираните изпират кърпите си най-много два пъти седмично. Препаратът за пране може да помогне да се предотврати закрепването на бактериите върху тъканите и да се деактивират някои вируси.

Целенасочената хигиена е подход за управление на риска в областта на хигиената, разработван от изследователи, свързани с Глобалния съвет по хигиена и Международния научен форум по домашна хигиена. Макар хигиената да е важно да се има предвид по всяко време, целенасочената хигиена се фокусира върху моментите и местата, където тези практики са от жизненоважно значение.

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Според Скот кърпите изискват по-висока температура (40–60 °C, 104–140 °F) и по-дълго пране в сравнение с повечето домакински тъкани, често с добавяне на антимикробни перилни препарати. Перилните препарати могат да помогнат за предотвратяване на закрепването на бактериите върху тъканите и за деактивиране на някои вируси. Разбира се, честото пране при високи температури има екологична цена. При пране при по-ниски температури добавянето на ензими или белина може да помогне за борбата с микробите по кърпите. Едно проучване в Индия също установи, че комбинирането на пране с препарат за пране и дезинфектант, съчетано с изплакване и сушене на кърпите на слънце, е най-ефективният начин за намаляване на бактериалната и гъбичната натовареност.

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Скот определя домашната хигиена като форма на алтруизъм, подобно на ваксинирането. Всяка малка мярка, която предприемате, за да се предпазите, правите и за да предпазите хората около вас. "Наричаме го моделът на швейцарското сирене", казва тя. "Разглеждаме всички тези компоненти като резени хигиена, подобно на резени швейцарско сирене, и всеки резен хигиена запълва една от тези дупки и намалява риска патогените да могат да преминат през нея. "Кърпите са сравнително малък компонент, но съществуват определени рискове, свързани с тях, и е лесно да се справим с това.".