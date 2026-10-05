Мистериозни „басейни на смъртта“ са открити на дъното на Червено море - какво е значението им за човечеството

По време на експедиция в дълбоководните райони на Червено море, морски геолози открили „изчезнал“ басейн с високо минерализирана саламура, който нарекли „басейн на смъртта“. Смята се, че това откритие може в бъдеще да помогне да се обясни не само как се формират подобни екстремни среди, но и може би как се е развил самият живот, както и какви форми на живот могат да съществуват на луните Европа или Енцелад, пише IFLScience.

Откритието на дъното на Червено море

През 2022 г. учените съобщиха за откриването на басейн с изключително висока соленост на дъното на Червено море. Той беше наречен NEOM, на името на футуристичен град, планиран от Саудитска Арабия. Заслужава да се отбележи, че подобни басейни са били откривани и преди в Мексиканския залив, където са били наричани „басейни на смъртта“.

Сега учените смятат, че тези басейни всъщност не са това, което изглеждат. Факт е, че въпреки липсата на кислород и изключителната соленост, които са фатални за макроскопични организми като червеи и риби, тези басейни са дом на различни микроорганизми. Нещо повече, те дори се считат за модели на места, където би могъл да се е зародил животът.

В ново проучване, същият екип, който направи откритието през 2022 г., е открил друг „срутен“ саламуразен басейн на 90 километра южно от NEOM, в басейна Hume. Анализът показва, че водата в този нов басейн не е прекомерно солена, но все пак съдържа металосъдържащи седименти, които носят следи от обогатяване с халофилни микроби. Учените смятат, че това показва, че басейните, които се образуват по краищата на рифтовите разломи, са краткотрайни, но оставят трайна следа.

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В тези басейни е установено, че има значителни натрупвания на метали, включително желязо, калий и мед. Смята се, че този състав може да се обясни с взаимодействието между дънните седименти, морската вода и хидротермалните флуиди. Анализът на басейна NEOM обаче показва, че това не са единствените фактори – микроорганизмите, обработващи метали, също играят важна роля.

В скорошно проучване учените успяха да определят времевата рамка на „басейна на смъртта“ в басейна Хюм, използвайки уран-ториево датиране на животински фосили. Резултатите показват, че процесът на натрупване на метал е продължил поне 14 000 години и е спрял едва преди около 2000 години. Анализът показа, че процесът на натрупване на метал е продължил поне 14 000 години и е спрял едва преди около 2000 години - малък период в геоложки мащаб.

Учените казват, че точната причина за образуването на тези басейни все още е неизвестна, но се смята, че те се образуват в райони, които някога са били над морското равнище. Тъй като минералите са концентрирани в тези басейни, минните компании проявяват все по-голям интерес към тях.

Авторите на изследването смятат, че „басейните на смъртта“ на Червено море са твърде малки, за да съдържат значителни запаси от ценни минерали, но предполагат, че условията в миналото биха могли да благоприятстват образуването на много по-големи басейни от този тип. Освен това се смята, че тези басейни наподобяват океани, съществували преди така наречената „Голяма кислородна катастрофа“ и следователно могат да хвърлят светлина върху това как е възникнал сложният живот на Земята.