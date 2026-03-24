НАСА: Китай „измести“ Земята и увеличи продължителността на деня

НАСА съобщава, че гигантският китайски язовир „Трите клисури“ в Китай наистина е причинил малки промени в въртенето на Земята. Конструкцията с дължина 2335 метра и височина 185 метра побира до 40 кубически километра вода и нейната експлоатация влияе върху разпределението на масата на планетата.

Язовирът, който измести оста на Земята

Д-р Бенджамин Фонг Чао, геофизик от НАСА, обясни в статия в списанието LAD Bible , че продължителността на деня се е увеличила с 0,06 микросекунди, а оста на планетата се е изместила с приблизително 2 сантиметра. Всяка промяна в разпределението на масата на планетата причинява подобни ефекти, въпреки че те са почти незабележими в ежедневието.

Въпреки тези незначителни промени, язовир „Трите клисури“ е най-голямата водноелектрическа централа в света, генерираща енергия, еквивалентна на 15 ядрени реактора. Тази чиста енергия помага за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и осигурява значителни ползи за околната среда.

Язовирната стена не е единствената причина за вариациите в въртенето на Земята. На 5 август миналата година денят беше с 1,25 милисекунди по-кратък поради влиянието на Луната. Учените подчертават, че подобни промени са естествени и не представляват заплаха за живота на планетата.

Когато масивният резервоар на язовир „Трите клисури“ в Китай се напълни с десетки милиарди тонове вода, изчисленията на НАСА показаха, че допълнителната маса е изместила оста на въртене на Земята.

Сега Пекин напредва с още по-амбициозен проект на Тибетското плато. Новият водноелектрически комплекс, планиран за окръг Медог в Тибет, се очаква да се превърне в най-голямата язовирова система на планетата, с годишно производство приблизително три пъти по-голямо от това на язовир „Трите клисури“ и цена от приблизително 1,2 трилиона юана.

Друга интересна новина, която НАСА съобщи е за регистрирането на необичайна промяна в цвета на океана край Флорида. Мощни зимни бури, които удариха Флорида в края на януари и началото на февруари, причиниха необичайна промяна в цвета на океана. Рязкото понижение на температурата и мощните пориви на вятъра нарушиха древни слоеве от карбонатна кал, карайки наситено синьото на Мексиканския залив да свети в неонови нюанси на тюркоазено и изумрудено. Това съобщава изданието Popsci.

Според данни от спътниците Terra и Landsat 9 на НАСА, промяната в цвета е причинена от нарушаване на слоеве от калциев карбонат, фина тиня, съставена от останки от морски организми.

