Нобелов лауреат назова възможната дата на унищожението на човечеството

Нобеловият лауреат по физика Дейвид Грос заяви, че рискът от глобална катастрофа нараства. Той смята, че заплахата от ядрена война може да попречи на човечеството да оцелее през следващите десетилетия. Това съобщава изданието Live Science.

Нарастваща вероятност от глобална катастрофа за човечеството

Грос отбелязва, че вероятността от глобална катастрофа, особено поради ядрена война, сега е по-висока, отколкото в предходните десетилетия. Според учения, дори след края на Студената война, оценките за риска от ядрен конфликт са били около 1% годишно. Сега, според него, тази цифра може да е по-близо до 2% или приблизително един на 50 шанса годишно.

Учени: Кой ще завладее Земята, ако хората изчезнат?

Грос отбелязва, че при тези условия вероятността човечеството да оцелее още половин век е ниска. Той прогнозира, че ако настоящите тенденции продължат, глобална катастрофа може да настъпи след приблизително 35 години - приблизително до 2061 г.

Ученият обърна внимание и на влошаващата се международна обстановка. Той отбеляза, че споразуменията за контрол върху въоръженията са отслабнали през последните десетилетия, докато геополитическото напрежение нараства.

Грос също така подчерта рисковете, свързани с развитието на изкуствения интелект. Той заяви, че автоматизацията може да доведе до вземане на критични решения, особено в областта на сигурността, без човешка намеса. Същевременно той обърна внимание на потенциала за грешки в подобни системи, които биха могли да имат широко разпространени последици.

Часовникът на Страшния съд: Колко близо сме до самоунищожението?

Заслужава да се отбележи, че така нареченият Часовник на Страшния съд който се актуализира ежегодно от експерти, служи като допълнителен индикатор за заплаха. В момента той е настроен на 85 секунди до полунощ, по-близо до критичната точка, отколкото миналата година.

Изпълнителният директор на ICAN Мелиса Парк отбеляза по-рано, че тази цифра не е точна прогноза, а по-скоро предупредителен знак. Тя подчерта, че ядрените оръжия, войната, изменението на климата и технологичният напредък остават ключови предизвикателства.

Припомняме, че ново проучване преди това показа, че не хлебарките или плъховете имат най-голям шанс да оцелеят при глобални бедствия. Учените определиха тардиградите – микроскопичен организъм с уникална способност за оцеляване – като най-устойчивото същество на Земята.

Екип от изследователи, ръководен от д-р Дейвид Слоун и д-р Рафаел Алвес Батиста от Оксфордския университет, анализира какъв вид събитие би могло напълно да стерилизира Земята. Учените не са оценявали оцеляването на човечеството или отделните екосистеми, а по-скоро са търсили организъм, който би установил максимален „биологичен праг“ на устойчивост.

Учени: Същества с висок интелект живеят под вода - те може да доминират след изчезване на човечеството