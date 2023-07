„Огледалната линия“ в Саудитска Арабия да се превърне в „Кръг“

В статия, публикувана в списанието NPJ Urban Sustainability, Рафаел Прието-Кюриел и Даниел Кондор твърдят, че правата линия е неефективна форма за град.

Урбанистите анализирали транспортните условия на строящия се мегаполис, в който се планира да се заселят девет милиона души и който ще се състои от два успоредни 170-километрови небостъргача.

Авторите на статията са изчислили средните разстояния между хората, времето за пътуване и транспортната мрежа за града въз основа на наличната информация за „Огледалната линия“.

„Ако девет милиона жители са равномерно разпределени в целия град, на всеки километър ще живеят около 53 000 души. Ако произволно изберем двама души от града, те ще се намират средно на 57 километра един от друг“, отбелязват изследователите.

Според тях формата на самия метрополис (линия) максимизира разстоянието между жителите му, затова „активното движение ще бъде невъзможно, тъй като разстоянията са твърде големи“.

Учените признават, че градът в процес на изграждане има и „положителни аспекти“, включително липсата на автомобили, фокусът върху високоскоростната железопътна линия за превоз на хора и стоки и малката площ поради формата му. Въпреки това „пътуването между две локации на „Огледалната линия“ ще отнема средно един час“.

Саудитска Арабия налива 80 млрд. долара в един от най-големите строителни обекти в света

Изследователите са изчислили, че новият метрополис ще се нуждае от 86 жп гари, „за да се гарантира, че всички жители са на пешеходно разстояние от транспортната линия“. „С толкова много гари влаковете ще спират твърде често, снижавайки средната си скорост и прекарвайки твърде много време на гарите“.

По този начин „населението на „Огледалната линия“ ще прекарва повече време в пътуване, отколкото хората в по-големи градове, например Сеул“.

Затова урбанистите предлагат да превърнат „Огледалната линия“ в „Кръг“, тъй като тази форма е по-ефективна за града.

