От Александър Македонски до Доналд Тръмп: Как монетите стават инструменти за власт и пропаганда

В днешно време едва ли някой спира, за да помисли защо са измислени парите. Но едва ли има човек, който да се изненада, че основната мотивация е била печалбата за управляващите. Преди около 2600 години царете на Лидия измислили хитра схема. Те превърнали среброто и златото, използвани от всички за продажби и покупки, в монети с тяхната емблема и принудили всеки жител на територията им да ги използва.

Но номиналната стойност на монетите била по-голяма от стойността на металното съдържание. Разликата отивала в туниките им и оттогава това станало практика.

Дори лидийците биха били изненадани от феноменалния успех на $TRUMP, наскоро пуснатата криптовалута, скромно носеща името на новия президент на Америка и достигнала милиарди.

ОЩЕ: Часове преди встъпването в длъжност на Тръмп: Цената на биткойнa постави нов рекорд

Лидийска монета с изображение на лъв и бик, ок. 561 – 546 г. пр.н.е. Classical Numismatic Group / Wikimedia Commons / CC BY-SA

Classical Numismatic Group/Wikimedia Commons, CC BY-SA

Но монетата на Тръмп не е нещо ново. В света преди социалните медии монетите били най-добрият инструмент за пропаганда. Владетелите ги използвали, за да рекламират себе си и своите постижения, както и всякакви съобщения, които искали да предадат.

Александър Велики, богът

Александър Македонски е първият, поставил собствения си образ върху монети, дотогава привилегия за боговете. Но той започнал да се смята за бог.

ОЩЕ: Наистина ли гробницата на Александър Велики е скрита в базиликата „Сан Марко“ във Венеция?

Неговите монети се превърнали в стандартен спор за неговите наследници. На лицевата страна е изобразена главата на Александър, увенчана с овнешки рог, което символизира рогата на Амон – иконография благодарение на египетски оракул, който го идентифицирал като сина на бог Зевс – Амон.

Главата на Александър и богинята Атина, държаща победата в ръката си, около 305 пр.н.е – 281 пр.н.е. The Trustees of the British Museum / CC BY-NC-SA

На гърба е изобразена богинята Атина, персонифицирана като Нике (носеща победата), която държи в ръка Победата с копие и щит, и надписът, назоваващ цар Александър.

Монетите били сечени предимно за заплащане на армията. Не е имало фантастични икономически идеи за поддържане на адекватно парично обращение; това било просто страничен продукт. Но монетите били основното средство, върху което всеки можел да види Александър като божество с богинята воин на негова страна.

Римски битки

Римляните били най-добрите в използването на монети за пропаганда. Монетата на Юлий Цезар изобразява на лицевата страна Цезар в разцвета на властта си с легенда, която го нарича „Диктатор във вечността“, чест, оказана му от Римския сенат в средата на февруари 44 г. пр.н.е.

ОЩЕ: Оловен снаряд с надпис „Юлий Цезар“ е открит в Испания

Тази монета на Юлий Цезар в разгара на властта му го нарича „Вечен диктатор“, около 44 г. пр.н.е. Classical Numismatic Group, Inc / Wikimedia Commons / CC BY-SA

На обратната страна е неговата митична прародителка Венера, която държи Победата. По същество той се прави цар и слага край на Римската република. Ако познавате римската история или Шекспир, ще разберете, че това няма да завърши добре.

И наистина не завършва. Цезар е убит само месец по-късно на Мартенските иди. Марк Юний Брут отпразнува събитието с една от най-известните монети в историята, носеща неговия собствен бюст и име на лицевата страна.

Монета в памет на мартенските иди. Münzkabinett Berlin

На обратната страна, над надписа, пилеусът (рileus – от лат. „шапка“) е символ на свободата, често носена от наскоро освободени роби. Кинжалите от двете страни, разбира се, са оръжията, използвани за убийството на Цезар.

Йерусалим Свещеният

Първото юдейско въстание избухва през 66 г. от н.е., когато евреите се опитват да си върнат свободата от римляните и отново завладяват Йерусалим. Те издават монети, провъзгласяващи независимостта им от Рим.

ОЩЕ: Откриха доказателства за асирийската кампания срещу Юдея, довела до обсадата на Йерусалим

На лицевата страна е изобразен потир с надпис на палеоеврейски (от дясно наляво): „Шекел Израел, година 3“, а на обратната страна – три напъпили нара и надпис: „Йерусалим Свещеният“.

Други монети от серията били с легендата „Свободата на Сион“, което може да се тълкува като политическо изявление за събиране на подкрепа и подчертаване на Йерусалим като столица.

Шекел от Първата юдейско-римска война, около 66 – 70 г. от н.е. Classical Numismatic Group, Inc / Wikimedia Commons / CC BY-SA

Римляните не се отнасяли с добро към битието. Император Веспасиан покорил възродената юдейска държава и разрушил храма, издавайки безброй версии на известните монети Judaea Capta.

Сечена през 71 г. от н.е., следващата монета изобразява Веспасиан на лицевата страна. На гърба, от дясната страна е женска персонификация на еврейския народ в траур, седнала под палмово дърво; от лявата страна – пленен евреин с ръце, вързани на гърба, и пленено оръжие на заден план.

Тази римска монета изобразява Веспасиан, женско олицетворение на еврейската нация в траур и пленен евреин. Classical Numismatic Group, Inc / Wikimedia Commons / CC BY-SA

Обращението на тези монети в провинция Юдея (Израел) през следващите 25 години щяло да се отрази на местното население. Когато евреите отново се разбунтуват през 132 – 135 г., отново секат собствени монети. Те събират всички монети в обращение и ги покриват със своите надписи, като първо изразяват надежда за възстановяване на храма, а след това, в отчаянието си, когато бунтът се проваля, „За свободата на Йерусалим“.

Монетите в съвременния свят

Традицията да се използват монети за пропаганда и печалба е продължила през цялата история. Дори в съвремието сме свикнали да виждаме главата на монарх върху монетите.

ОЩЕ: 2024 г.: Годината на биткойна и златото

Монетите и банкнотите имат малка или никаква присъща стойност. Тяхната стойност произтича от държавата, която налага използването им и ги гарантира, точно както е било за лидийците.

И дори меме монетата на Тръмп не е единственото начинание с монети.

Монетните дворове могат да издават възпоменателни монети, които всъщност не са законно платежно средство. Версията на Тръмп са „медальони“, гордо „сечени в Америка“ от 99,9% чисто злато или сребро, като цените започват от 100 щатски долара.

За съжаление на Тръмп, банкнотата „Presidential Gold Aurum®“, „24-каратова златна банкнота, изработена с най-напредналия технологичен процес в света“, не се представя толкова добре, като се продава на дребно на неговия собствен сайт само за 34,99 щатски долара.

Източник: The Conversation