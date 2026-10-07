Сблъсъкът със Земята: Астрономите разбраха как се е образувала Луната

Ново изследване може да помогне да се разбере как е възникнал сблъсъкът между Земята и обект с размерите на Марс, който е образувал Луната.

Какво се е случило в Слънчевата система при сблъсъка на Земята с обект с големината на Марс?

Астрономи, използващи космическия телескоп Уеб, са изследвали системи, в които световете се сблъскват. Изследването може да хвърли светлина върху сблъсъка на Земята с тяло с размерите на Марс, което е образувало Луната. Новите данни разкриват какво се е случило в ранната Слънчева система. Резултатите от изследването са публикувани в The Astrophysical Journal, съобщава Space.

Младите звезди са заобиколени от протопланетни дискове, съставени от прах, скали и газ. В рамките на тези дискове скалисти планетозимали се сблъскват, за да образуват планети. Но астрономите вече са открили, че някои звезди имат необичайни протопланетни дискове, където се случват по-силни сблъсъци между светове. Те се наричат ​​екстремни дискове от отломки. В такива системи огромни количества топъл прах се намират там, където се намират скалистите планети в Слънчевата система – Земя, Марс, Венера и Меркурий. Учените смятат, че екстремни дискове от отломки се намират само в 1 процент от звездите.

Астрономите внимателно са проучили 21 такива диска за първи път и са направили няколко важни открития. Учените вече могат да определят точно колко важни са тези дискове за процесите на формиране и еволюция на планетите.

Изследователите открили общи характеристики на такива дискове: те съдържат по-малки прахови частици от класическите протопланетни дискове и се характеризират с висока концентрация на топъл прах. Те също така установили, че тези дискове могат да бъдат разделени на две категории: богати на силициев диоксид и бедни на силициев диоксид. Това позволило на учените да разберат какви сблъсъци се случват в такива дискове, образувайки отломки.

Дисковете, богати на силициев диоксид, се образуват от високоенергийни сблъсъци на обекти с размерите на Марс, по време на които по-голямата част от материала се изпарява. Дисковете, бедни на силициев диоксид, се образуват от по-слаби сблъсъци на тела с размерите на Луната.

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Около една трета от екстремните дискове от отломки са богати на силициев диоксид и са открити само около звезди на възраст под 300 милиона години. Дискове, бедни на силициев диоксид, са открити около звезди с широк диапазон от възрасти.

Симулациите показаха, че планетите от земен тип в Слънчевата система биха се формирали през първите няколкостотин милиона години. Това е в съответствие както с възрастта на наблюдаваните богати на силициев диоксид екстремни дискове, така и с оценките за времето на образуване на Земята и Луната, което се е случило около 100 милиона години след раждането на Слънцето.

Учените смятат, че около Слънцето вероятно е съществувал и екстремен диск от отломки с ниско съдържание на силициев диоксид.