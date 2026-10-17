Терапия с тестостерон при менопауза: Лечението набира популярност, но действа ли наистина?

"Повечето хора възприемат тестостерона като "характерен мъжки хормон", заявява биохимикът Даниел Кели в "The Conversation". Но жените също го произвеждат, а нивата му намаляват с възрастта. Жените отдавна използват тестостеронова терапия за подобряване на либидото и енергията. Сега много от тях прибягват към нея, за да се справят с други симптоми, свързани с менопаузата, като замъглено съзнание и промени в настроението.

Но нарастват опасенията, че скокът в популярността на хормоналното лечение в социалните медии подхранва търсене, което значително надхвърля доказателствата за неговата дългосрочна безопасност и ефикасност.

Колко широко разпространено е това ново приложение?

Снимка: Envato

Само четири държави – Австралия, Южна Африка, Нова Зеландия и Обединеното кралство – са одобрили тестостеронов крем за жени, но предимно за лечение на ниско либидо. Обединеното кралство одобри тестостероновия крем AndroFeme, формулиран специално за жени, през 2025 г., но Националният институт за здраве и качество на грижите (NICE) все още трябва да го оцени по отношение на рентабилността; той все още не е достъпен в рамките на Националната здравна служба (NHS).

Въпреки това е налице "много рязко увеличение" на препратките за тестостерон към NHS в Уелс за жени в постменопауза, съобщи консултант пред BBC. Жените там "се представят за мъже", за да купуват продукти от онлайн аптеки, поради трудностите при получаването на рецепти от NHS, каза тя. В Англия рецептите от NHS за тестостеронов гел за жени са се увеличили приблизително десетократно между 2015 и 2022 г., съобщи "The Pharmaceutical Journal".

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"Въпросът привлича вниманието на регулаторните органи", заяви Кели в интервю за "The Conversation". През септември Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) организира знаков публичен семинар по темата за терапията с тестостерон, "на който бяха разгледани пропуските в научните данни и необходимостта от разработване на нови лекарства в бъдеще".

Действа ли терапията с тестостерон?

Повечето проучвания са се фокусирали върху ефекта на тестостерона върху ниското либидо. Но предварителните данни сочат, че той би могъл да помогне при "широк спектър от симптоми на менопаузата, от промени в настроението до загуба на мускулна маса", посочва списанието "New Scientist". Проучване, публикувано миналата година, в което са участвали 510 жени от специализирана клиника за менопауза във Великобритания, установи, че след четири месеца лечение с тестостеронов гел са настъпили подобрения в настроението, когнитивните симптоми и либидото. Тези резултати "не доказват, че лечението с тестостерон е причинило тези промени", каза Кели.

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Тестостеронът обикновено се предписва заедно с естроген, а понякога и с прогестерон, в рамките на стандартната хормонозаместителна терапия. В момента в Уелс се провежда проучване, което се опитва да установи дали "съобщенията за подобрени когнитивни функции и енергия могат да бъдат научно подкрепени", съобщи BBC.

Снимка: Envato

В САЩ в момента се провеждат или са планирани над 30 клинични проучвания, изследващи употребата на тестостерон при различни здравословни състояния при жените, съобщи Ройтерс. "Нямаме никакви доказателства при жените, че той ще подобри мускулната маса, костната плътност, настроението, благосъстоянието или какъвто и да е друг показател", заяви Стефани Фаубион, директор на Центъра за женско здраве към "Майо Клиник" и медицински директор на "Обществото за менопаузата". "Това, за което тестостеронът се рекламира сред широката общественост и в социалните медии, всъщност не е това, за което разполагаме с данни."

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Клиничните проучвания с плацебо-контролна група също не са доказали категорично, че тестостеронът облекчава умствената замъгленост, подобрява настроението, костната плътност или намалява умората, заяви пред "Live Science" професорът по ендокринология Сюзън Дейвис.

Какви са притесненията?

Повечето терапии с тестостерон не са формулирани и дозирани за жени. Затова във Великобритания "решението" е било да се отмерва на око една десета от сашето с тестостеронов гел за мъже, каза Кели. Това е "по-непрецизен начин за прилагане на хормон, чиято терапевтична доза е толкова малка". Прекалено много тестостерон може да увеличи вероятността от нежелани странични ефекти, като промени в гласа или бърз растеж на окосмяване по лицето и тялото.

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"Когато постоянно имате много високи нива на тестостерон, може да получите нежелани трайни странични ефекти", заяви пред BBC специалистката по менопауза Мишел Олвър. "Никой не иска да страда от окосмяване, уплътняване на гласа или уголемяване на клитора."

Възможните последици от допълнителния тестостерон върху сърдечно-съдовото здраве и риска от рак на гърдата са "слабо проучени", посочва "Live Science". Налице са малко доказателства или данни относно дългосрочната безопасност за жените. Въпреки това в интернет те "са засипвани с цунами от информация, която им създава най-невероятните очаквания, които човек може да си представи", заяви професорът по гинекология Нанет Санторо, цитирана от "The Week".