Прекалено ниското тегло е по-опасно от това да сме с няколко килца отгоре

Лекото наднормено тегло може и да не съкрати живота ви, но да бъдете много слаби съвсем реално може и да го направи. Мащабно датско проучване, проследяващо над 85 000 възрастни, установи, че хората с Индекс на телесна маса (ИТМ) под 18,5 са почти три пъти по-податливи на преждевременна смърт в сравнение с тези, които са в средния и горния край на така наречения "здравословен" диапазон.

Снимка: iStock

Връзката между телесното тегло и здравето е по-сложна, отколкото често се приема. Това ново проучване, което все още не е преминало през рецензиране, предполага, че най-ниският риск от смърт може да не се намира точно в традиционния "здравословен" диапазон на ИТМ, пише "Science Alert".

Вместо това, резултатите показват, че хората с ИТМ, които обикновено биха били класифицирани като "с наднормено тегло", изглежда имат резултати, които са толкова добри, колкото или дори по-добри от тези с по-нисък ИТМ. Изследователите са открили U-образна крива при изчертаването на ИТМ спрямо смъртността, което означава, че хората с най-нисък и най-висок ИТМ са изложени на най-висок риск от смърт.

Снимка: iStock

В данните, представени като доклад на годишната конференция на Европейската асоциация за изучаване на диабета, поднорменото тегло носи най-голяма опасност. Хората с ИТМ под 18,5 са почти три пъти по-податливи на преждевременна смърт в сравнение с тези с ИТМ между 22,5 и 24,9.

Хората в долната част на "здравословния" диапазон също са изложени на по-висок риск, като при ИТМ между 18,5 и 19,9 вероятността от смърт се удвоява. Дори хората с Индекс на телесна маса между 20 и 22,4 са изложени на 27% по-висок риск от преждевременна смърт в сравнение с референтната група.

Тези резултати изглеждат изненадващи, като се има предвид, че диапазонът на ИТМ между 18,5 и 24,9 обикновено се счита за оптимален.

Снимка: iStock

В другия край на скалата, наднорменото тегло не винаги се е превръщало в по-голям риск. В проучването хората с ИТМ между 25 и 35 (обикновено категоризирани като "с наднормено тегло" или "затлъстели") не са показали значително увеличение на смъртността в сравнение с референтната група. Само при хората с ИТМ от 40 или повече рискът от смърт се е увеличил значително, повече от два пъти (2,1 пъти).

Тези резултати добавят още данни, които оспорват общоприетото свързване между слабостта и здравето. Изследванията обаче показват, че поднорменото тегло е риск за здравето, особено в по-напреднала възраст.

Наличието на някои мастни резерви може да помогне на организма да се справи с болестите. Например, пациентите, подложени на лечение за рак, като химиотерапия, са склонни да губят тегло поради фактори като загуба на апетит и промени във вкуса.

Снимка: iStock

Хората с повече мастни резерви в началото могат да се възползват от тях, като помагат на тялото си да продължи да изпълнява основните си функции. За разлика от тях, хората с много малко мазнини могат бързо да изчерпят резервите си, което ограничава способността на тялото им да се възстанови.

Нежеланата загуба на тегло често е и предупредителен знак за заболяване, като състояния като рак и диабет тип 1 често водят до загуба на тегло преди диагностицирането. Това означава, че ниският ИТМ понякога може да бъде показател за скрито заболяване.

Не трябва да сме изненадани

Снимка: iStock

Вследствие на доклада на изследователите на конференцията се появиха заглавия като: Да си прекалено слаб може да е по-смъртоносно от наднорменото тегло, разкрива датско проучване.

Това може да звучи изненадващо, но не би трябвало. Нуждаем се от храна, за да оцелеем, и без нея ще умрем. Знаем това и го знаем от стотици, ако не и от хиляди години. Без храна тялото преминава в катаболично състояние, при което разгражда тъканите, за да получи енергията, необходима за функционирането на мозъка. При този процес други важни функции на тялото, като имунната функция, се спират, за да се даде приоритет на енергията за мозъка.

Струва си да се отбележи, че датските участници в това проучване са преминали през сканиране на тялото по здравословни причини. Тези сканирания са скъпи, затова обикновено се извършват по основателна причина – когато има подозрение за здравословен проблем.

Снимка: iStock

Изследователите признават, че една от възможните причини за техните заключения е, че участниците може да са отслабнали поради скрито заболяване и следователно рискът от смърт се увеличава по-скоро от самото заболяване, а не от свързаното с него отслабване.

Въпреки това, заключенията потвърждават това, което други проучвания са показали: слабостта невинаги е защитна, а наднорменото тегло невинаги е вредно. Концепцията, че човек може да бъде "дебел, но във форма", продължава да получава научна подкрепа.

Означава ли това, че "здравословният" диапазон на ИТМ трябва да бъде ревизиран в посока нагоре? Изследователите предполагат това, като казват, че съвременните медицински постижения, които помагат на хората да се справят със състояния, свързани със затлъстяването, като диабет и сърдечни заболявания, може да изместват най-безопасния диапазон на теглото по-високо от преди. ИТМ между 22,5 и 30 може да носи най-ниския риск от смърт, поне при изследваното датско население.

Непрецизен инструмент

Снимка: iStock

Проблемът е, че Индексът на телесна маса винаги е бил непрецизен инструмент, както вече съм споменавал. Той не взема предвид важни фактори за здравето, като диета, начин на живот, разпределение на мазнините и др. ИТМ може да бъде подвеждащ за хора от различни расови, етнически или културни групи. Критиците твърдят, че стандартните граници са базирани на телосложението на белите хора, което може да направи напълно здрави тела от други групи да изглеждат "нездрави".

Всъщност, ИТМ е разработен преди почти два века, като са използвани данни от малка извадка от бели европейски мъже. Въпреки че са направени някои усилия за адаптиране на диапазоните за определени етнически групи, например, насоките на Националната здравна служба на САЩ понижават праговете на ИТМ за повишен риск от диабет при азиатски и чернокожи групи, индексът все още не отчита разликите в състава на тялото, разпределението на мазнините и базовия риск сред индивидите в нашето разнообразно общество.

Снимка: iStock

Когато важни решения в областта на здравеопазването – като достъп до лечения за безплодие и определени хирургични операции – се основават на ИТМ, трябва да очакваме той да бъде точен и справедлив показател, разработен и валидиран в популации, които наистина представляват хората, към които се прилага.

В един идеален свят медицинските специалисти биха имали достъп до по-подробни показатели, като кръвни изследвания, образни изследвания и подробна информация за начина на живот. Те са скъпи и отнемат много време, но разкриват много повече, отколкото съотношението между ръст и тегло. Докато не се появят по-добри показатели, ИТМ ще продължи да се използва, но проучвания като това подчертават необходимостта от усъвършенстване на начина, по който се интерпретира.

Данните от Дания все още са предварителни. Необходими са повече подробности и допълнителни проучвания, преди да се направят окончателни заключения. Но основното послание остава: да си много слаб е опасно, а да имаш малко наднормено тегло може да не съкрати живота ти. Истинският урок не е, че да си слаб е лошо, а да си дебел е добре, а че самото ИТМ е нестабилен показател за здравето, пише Рейчъл Уудс за "Science Alert".