Професор д-р Георги Чернев: Дерматолог, венеролог и дерматохирург с 20 годишен опит

Завършва медицинa през 2001 г. в Американския университет „Бенджамин Франклин” Freie Universität в Западен Берлин, като от 2004 г. до началото на 2006 г. специализира в отделенията по дерматология, венерология, алергология и имунология в общинска болница Десау, Академична учебна болница към университета „Мартин Лутър” в областта Хале-Витенберг, а през 2007 г. защитава докторат в сферата на дерматологичната онкология към Медицинския Университет в София, Александровска болница и продължава специализацията си в отделенията по дерматология, венерология, алергология и детска пулмология в Кюлунгсборн.

Придобива специалността дерматология и венерология през 2008 г., а през 2015 е избран официално за Професор по договор в Университета G.Marconi в Рим, направление дерматология и венерология за учебната 2015-2016 година.

През 2013 Проф Г. Чернев става основател и собственик на частната иснтитуция ОНКОДЕРМА - поликлиника по дерматология, венерология и дерматологична хирургия, намираща се в центъра на София, а през 2018 става основател и председател на Българското Дружество по Дермтологична Хирургия/БДДХ.

Посредством конкурс, през 2016 той е избран за професор и началник на клиниката по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицински институт на министерството на вътрешните работи (МВР-София), Университетска болница МВР.

Над 650 негови научни статии могат да бъдат намерени в международни (и някои български) списания, сред които The Lancet, The New England Journal of Medicine, Mayo Clinic Proceedings и т.н., като също така е и издател, и съавтор на 3 книги, един международен Atlas of Dermatology, общо над 40 глави в книги с дерматологична тематика и е редовен участник на национални и международни форуми и конгреси по дерматология.

