Рак на кожата и не само заради лекарства: Нови български примери с данни

Екзогенната, лекарствено медиирана нитрозогенеза към момента е проблем номер 1 в световното здравеопазване - това твърди проф. Георги Чернев, ръководител на кожната клиника на МВР болница.

Той предупреждава - ролята на контаминацията (замърсяването) с нитрозамини в лекарствата расте и това е видно от листата на FDA (американската Агенция по лекарствата и храните) за установени замърсявания с потенциални карциногени в съответната лекарствена група: СПИСЪК! "Този път засегнати са не само лекарствата за високо кръвно, но и всякакви други класове. Това помага изключително за идентифициране на нови взаимовръзки, а именно - между съответен медикаментозен комбиниран прием и появата на определена ракова форма или на няколко едновременно. В случая - на рака на кожата. Притесненията ни се потвърждават", посочва проф. Чернев пред Actualno.com.

Какво показват последните ви наблюдения по темата? Има ли нови данни за нови лекарствени групи и развитието на рак на кожата?

Колективът ми до момента идентифицира нитрозамините в лекарствата като една от ключовите причини за кофактор за рака на кожата. На кожата, но и не само. Данни по темата тепърва предстоят.

Тревожното е, че наблюдаваме същите клинични образци на манифестация (поява) на кожен рак след приема на потенциално контаминирани разнородни класове лекарства. Тази повтаряемост е многократно тематизирана, но тя е и показателна или повече от показателна.

Наскоро официализирахме данни за развитие на меланом след краткосрочен прием на антидепресанта сертралин: ТУК! Медикаментът е определен според FDA като потенциално контаминиран с нитрозамини от клас 2. Не би следвало да ни учудва подобен сценарий.

Проведохме и уникална по рода си и сложност оперативна интервенция с благоприятен изход при пациент, приемал няколко потенциално контаминирани с нитрозамини лекарствени препарата: антидепресанта Venlafaxine (с потенцална карциногенна потентност от 1 според FDA листата от 2023 година, в комбинация с антипсихорика Olanzapine/карциногенна потентност от 5, както и бета блокера бизопролол/ потенциална карциногенна потентност при контаминация от 4): ДАННИ ТУК!

Антидепресантите и невролептиците биха могли да бъдат определени като изключително рискови, когато е налична контаминация с нитрозамини и приемът е едновременен (т.е. пият се двата класа лекарства едновременно заради назначено лечение). Това е отново силна подкрепа на тезата ни за нитрозогенезата на рака или така наречената лекарствено индуцирана екзогенна нитрозогенеза. Едни и същи форми на рак след приема на разнородни класове медикаменти/ различен механизъм на действие/, обявени като контаминирани със сходни карциногени.

Имате ли данни и за други класове лекарства, които би следвало да са редовен обект на проверки за замърсявания с нитрозамини?

Такива са налични и наскоро официализирани като научни трудове. Те категорично оправдават спекулативните теории на някои кардиолози или псевдоонколози, които в последно време се представят и като експерти по непонятни за тях теми. Ракът не е спорадично възникнало явление, а разултат от дългосрочен или краткосрочен контакт с мутагени/карциногени, притежаващи различна карциногенна потентност.

Над 5 милиарда пациенти приемат към момента контаминирани с нитрозамини препарати и честотата на рака главоломно расте - на рака като цяло, на меланома и на кератиноцитния рак:

Прогнозните стойности на растеж на честоата на рака отнесени към 2040 година са с близо 50% растеж на нововъзникналите ракови форми: Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):209-249. doi: 10.3322/caac.21660. Epub 2021 Feb 4. PMID: 33538338.

Сходни са и данните за рака на кожата към 2040 година: Arnold M, Singh D, Laversanne M, Vignat J, Vaccarella S, Meheus F, Cust AE, de Vries E, Whiteman DC, Bray F. Global Burden of Cutaneous Melanoma in 2020 and Projections to 2040. JAMA Dermatol. 2022 May 1;158(5):495-503. doi: 10.1001/jamadermatol.2022.0160. PMID: 35353115; PMCID: PMC8968696.

Остава да си зададем и въпросът как в рамките на цялата превенция на рака на кожата честотата му главоломно расте? Въпреки глобализацията и прогреса на общество и наука? Та нали вече сме готови да колонизираме Марс? Докато едновременно не се решаваме да елиминираме карциногените от лекарствата и не знаем кой е отговорен за това?

Отговорът е повече от ясен: причината е друга или и друга. Не е интензивната слънчева радиация или не е само тя. И това е именно екзогенния карциногенен прием на нитрозамини- комбиниран и перманентен, с лекарствата например, но и не само.

Расте и броят на идентифицираните в лекарствата карциногени, известни като нитрозамини. Поликонтаминацията в рамките на полиморбидността е и определящата честотата на рака в световен мащаб.

Мутациите, които генерират рак, са основно придобити, а не вродени, Нитрозамините са най-известните модулатори на генома или мутагени и карциногени. Перманентният им прием е рисков дори краткосрочно погледнато. Нашите наблюдения са такива.

Калциевите антагонисти като също така биха могли да бъдат засегнати от контаминацията и е изключително опасно, ако те се приемат със сартани и тиазидни диуретици. Подобен прием бе и потенциалната причина за развитието на огромен тумор на скалпа при български пациент, който бе спасен в МВР болница/ дерматохирургичен сектор след тежка дерматологична операция: ДАННИ ТУК!

Комбинираният прием на бисопролол (карциногенна потентност 4) и фуроземид (карциногенна потентност от 4), не прави изключение в това отношение. Пациентите развиват едновременно множествени епителиални тумори и меланом: ДАННИ НА ОПИСАН СЛУЧАЙ ТУК! Пациентът беше опериран отново успешно в МВР болница, дерматохирургичен сектор.

Важното в случая остава гледната точка, а именно, че приемът на разнородните класове медикаменти е без значение, когато коментираме чистата им субстанция и нейното действие. Прекрасни медикаменти, помагат на пациентите. Проблем остават контаминантите, модификаторите на генома, така наречените нитрозамини. Кумулативното им и продължително , бих казал поне няколкогодишно действие води в крайна сметка до генериране на рак на кожата. Именно затова са и призивите на регулаторите към производителите – тези субстанции да бъдат елиминирани. Клиницистите нямат вина, че практикуват превентивна политика в това отношение. Ние се съобразяваме изцяло и категорично с регулатори, етика и морал. Понякога дори официализирането на клиничните ни данни е доста по-рано от данните на FDA и ЕМА. Информацията, публикациите и призивите ни са често изпреварващи. Понякога това генерира известна доза напрежение. Но впоследствие клиничните ни наблюдения се потвърждават на най-високо международно ниво. И се вижда, че тезата ни е повече от конструктивна и смислена. Тя остава социално значима и позицията ни е социално отговорна. Истината се ражда при изграждането на тези идеи, тълкувания, позиции, при тяхното отстояване, при борбата те да пребъдат.

Наскоро публикувахме и данните за потенциалната контаминация и на пропафенона - антиаритмичен препарат, чиито едновременен прием с още 2 класа медикаменти (калциеви антагонисти и сартани), води до манифестацията на 2 кожни тумора, оперирани отново успешно в дерматохирургичния сектор на МВР болница: ДАННИ ТУК!

Разширяването на клиничния кръгозор посредством анализ на клиничните данни в комбинация с

данните на регулаторните институции като ФДА и ЕМА, както и:

световните епидемиологични данни за рака на кожата/рака като цяло в световен мащаб

отваря нови тълкувателни възможности, които помагат на крайните потребители - пациентите. Българският принос в световен мащаб по повод разгадаването на пъзела на рака на кожата е несъмнено наличен и тепърва ще бъде анализиран и потвърден. На световно ниво.

