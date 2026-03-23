Можеше ли човечеството да оцелее, ако динозаврите не бяха изчезнали?

Оцеляването на динозаврите би лишило бозайниците от възможността да се развият, а хората - от възможността да се появят като вид. Това съобщава изданието Khoahocdoisong.vn .

Хората и динозаврите: Възможно ли е да съществуват заедно

Динозаврите остават екологични владетели. Според учените, ако не бяха унищожени, вероятно щяха да продължат да доминират хранителните вериги, заемайки водеща позиция в повечето сухоземни екосистеми. Бозайниците са се борили да процъфтяват. Съществуването на големи хищни динозаври вероятно е забавило еволюцията на бозайниците, което е затруднило достигането на размера и разнообразието, които имат днес.

Според учените, хората е можело никога да не се появят, ако динозаврите бяха оцелели. Ако бозайниците не бяха се появили експлозивно след периода Креда, клонът на приматите щеше да има малък шанс да еволюира, което би означавало, че хората може никога да не са съществували, споделят учените, цитирани от изданието.

С течение на времето динозаврите да ставали по-интелигентни. Някои теории предполагат, че по-малките хищни динозаври, като например троодон, биха могли да еволюират и да станат по-интелигентни, ако са имали десетки милиони години за развитие.

Учените припомнят, че земните екосистеми са много различни. Растенията, климатът и ландшафтите може да са били оформени от хранителните и миграционните навици на динозаврите, създавайки среда, непозната за съвременните хора.

Птиците може да са само незначителен клон. Тъй като птиците са преки потомци на динозаврите, дългото оцеляване на техните предци може да им е попречило да се превърнат в широко разпространената група животни, която са днес.

Изданието допълва, че технологичната цивилизация е трудна за формиране на фона на съществуването на динозаври. Дори и да се появят хора, съвместното съществуване с гигантски и опасни динозаври би могло да попречи на развитието на селското стопанство, градовете и технологиите.

В заключение учените споделят, че свят без изчезването на динозаврите би бил странна смесица от древни джунгли, гигантски същества и еволюционни последователности, напълно различни от реалната история.

Междувременно учени от Кралската обсерватория на Белгия разкриха, че не удар от астероид е причината за изчезване на динозаврите. Според тях основната причина за масовото изчезване на живота на Земята е прах от натрошени скали, хвърлени в атмосферата на планетата. Смята се, че той е блокирал слънцето и е пречил на растенията да фотосинтезират. Новото проучване изчислява, че прахът е бил с размер около 2000 гигатона.

